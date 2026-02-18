In-D: ¿Es "Restaurant" el último gran disco del rock mexicano?

Han pasado más de veinticinco años desde que Restaurant, el debut de Jumbo, irrumpió en la escena mexicana con la fuerza melódica y honesta de un grupo que parecía destinado a reclamar un trono que, a la distancia, quedó suspendido en el aire. Un cuarto de siglo es suficiente para que cualquier obra revele su verdadera estatura. Algunas envejecen, otras se diluyen, otras sobreviven únicamente en la memoria sentimental de quienes las vivieron. Pero hay muy pocas que, al mirarlas desde la perspectiva del tiempo, se ven más sólidas, más enteras y, sobre todo, más necesarias. Restaurant pertenece a esa categoría rara de discos que no solo resisten el paso del tiempo, lo explican.

Vale la pena recordar que 1999 no era un año cualquiera. El rock en español estaba en pleno vértigo, aún con los ecos de Caifanes, Café Tacvba, Fobia y Maldita Vecindad definiendo el canon de lo que significaba hacer rock desde México. La Avanzada Regia estaba en su apogeo, trayendo consigo un aire cosmopolita y una frescura que rompía con las coordenadas clásicas de la Ciudad de México. Monterrey era un laboratorio donde la sensibilidad suburbana se cruzaba con guitarras con chorus, bajos melódicos y esa estética entre tímida y furiosa que solo los noventa podían ofrecer. En ese contexto aparece Restaurant, un álbum que gritaba, hablaba fuerte; que no buscaba la pose, pero proyectaba personalidad; que no pretendía cambiar la historia, pero terminó dejando una huella que hoy, a la distancia, se siente mucho más luminosa que en su propio momento.

Y aquí viene una afirmación que quizá incomode a algunos pero que desde la perspectiva del tiempo se sostiene con la serenidad de lo evidente: Restaurant fue probablemente el último gran álbum del rock mexicano. No el último buen disco, porque vinieron obras valiosas después. No el último proyecto relevante, porque la escena siguió y sigue produciendo talento. Sino el último gran álbum, en el sentido más estricto y contundente de la palabra: un disco redondo, coherente, emblemático; un cuerpo entero de canciones que no solo acompañó a una generación, sino que la definió.

Antes de él, uno puede señalar sin titubeos a Molotov con ¿Dónde jugarán las niñas? como un terremoto cultural sin precedentes. Pero después de Restaurant, pocos discos lograron articular, de principio a fin, ese mismo espíritu de cohesión emocional, estética y narrativa. Lo que vino después fueron grandes sencillos, carreras que crecieron o mutaron, esfuerzos que destacaron por momentos, pero no ese tipo de álbum total que se vuelve un espejo colectivo.

Lo paradójico es que Jumbo estaba llamado a ser la próxima gran banda del rock mexicano. Todo parecía alineado: talento, sensibilidad, timing, identidad, una estética sonora que equilibraba la melancolía con la contundencia, y un debut que prometía una carrera monumental. Se hablaba de ellos como herederos naturales del trono que, en distintos momentos, ocuparon Saúl Hernández o el mismo Alex Lora. El camino estaba ahí, pavimentado, listo. Pero la vida, y la industria, no siempre premian al mejor preparado.

Tras Restaurant, Jumbo decidió caminar en una dirección que pocos esperaban: la experimentación extrema, la búsqueda constante, el riesgo por encima de la comodidad. Y aunque eso habla de una honestidad creativa admirable, también fracturó la consistencia que necesitaban para consolidarse en la cúspide. A esto se sumó la salida de los hermanos González, tecladista y baterista, piezas fundamentales del ADN de la banda. Esa decisión, inevitable desde su intimidad interna, fue también el punto donde la promesa de reinado comenzó a desvanecerse. La química cambió. Y con ella, la narrativa.

También hay que recordar que Jumbo llegó tarde a una fiesta que estaba a punto de apagarse. A diferencia de Caifanes, Café Tacvba o Fobia, que crecieron cobijados por presupuestos gigantescos, giras multitudinarias y un ecosistema donde las disqueras todavía apostaban con los ojos cerrados, Jumbo formó parte de la última generación que vivió la opulencia del modelo tradicional. Ellos y sus contemporáneos de la Avanzada Regia, como Zurdok o Genitallica, fueron testigos del derrumbe. De la noche a la mañana, la industria dejó de medir el éxito en discos vendidos y comenzó a contarlo en sencillos, plataformas y descargas. El MP3 se convirtió en verdugo silencioso, y la idea del álbum como unidad artística empezó a erosionarse.

En esa transición, Jumbo quedó en un limbo histórico. Demasiado sofisticados para entregarse al formato "single" y demasiado adelantados para la inmediatez digital que vendría después. El público pedía inercia; ellos ofrecían evolución. Y en ese desajuste, la corona que parecía destinada para ellos terminó en manos de Zoé, la banda que, con paciencia estratégica y estética calculada, consolidó su lugar como el último gran fenómeno del rock mexicano. No porque fueran mejores o peores, sino porque entendieron mejor las reglas del nuevo tablero.

Pero nada de eso disminuye la grandeza de Restaurant. Al contrario: le otorga, con perspectiva histórica, un brillo aún más profundo. Revisitarlo hoy es recordar un México que ya no existe, una industria que se desvaneció, una generación que estaba aprendiendo a sentir sin tantas capas de ironía encima. Es volver a un sonido que no envejeció, a letras que no dependían de modas, a una melancolía transparente que, sin dramatismos, dejaba ver las fisuras de una juventud que intuía que el futuro se movía más rápido que ellos.

Escuchar Restaurant a veinticinco años de distancia es enfrentarse a esa sensación inevitable de que el tiempo corre sin pedir permiso. De que un disco que uno siente cercano, casi reciente, ya es mayor de edad, ya paga impuestos, ya podría tener hijos en la universidad. Y entonces aparece la pregunta, silenciosa pero filosa: ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué banda ha sido capaz de componer un álbum que capture de forma total el espíritu de una generación completa? ¿Quién heredará ese trono cuando las llamas actuales se extingan? Nadie lo sabe. Y quizá allí esté lo perturbador: en la sospecha creciente de que tal vez ya no volverá a existir un disco así. No porque falte talento, sino porque el tiempo, ese monstruo invisible, no deja de comerse las formas que nos enseñaron a escuchar.

Mientras tanto, Restaurant permanece. Inmóvil, impecable, entero. Una joya que brilla más ahora que entonces, un testimonio de lo que fuimos y un recordatorio de lo que se nos escapa entre los dedos. Porque si algo nos enseña un álbum que cumple más de un cuarto de siglo, es que los años pasan más rápido de lo que creemos. Y que cada vez queda menos tiempo para saber quién será, si es que alguien lo logra, el próximo rey del rock mexicano.