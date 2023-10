BUENA DUPLA

La dirigencia priista encabezada (ilegalmente) por Sara Rocha trae un gastadero que huele mucho a robadero. La pestilencia se intensifica porque se está aplicando un esquema similar al utilizado por el Comité Ejecutivo Nacional desde la llegada de Alejandro Alito Moreno Cárdenas a su presidencia. Tiene como rasgo distintivo que los beneficios son sobre todo para despachos o empresas del sureste, en especial de Campeche, y están encabezados por viejos asociados políticos del líder nacional tricolor.

El pasado 21 de agosto, la secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI pagó 948 mil 200 pesos al despacho Integra Estrategias Globales SC, para cubrir sus facturas números 575, 576 y 577, por las cantidades individualizadas de 344 mil 800 pesos (2) y 258 mil 600 pesos, en ese orden. Este pago se hizo con cargo a las cuentas bancarias 06835106 y 06835203, ambas de la institución BBVA México.

Esos 948 mil 200 pesos representan el 50 por ciento de lo que hay que pagar este año al mismo despacho, lo que quiere decir que en total recibirá casi dos millones de pesos (un millón 896 mil 400 pesos para ser exactos). El pago se hace por tres cursos de capacitación online sobre cuyos alcances y efectividad no existen datos conocidos. Las materias impartidas son: “Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí”, “Educación y Capacitación Política” y “Educación y Formación de Liderazgos Juveniles”. De lo que no se tiene ninguna noticia es de cuántos individuos los toman y qué resultados obtienen. Los interesados, cuando llegan a enterarse de su existencia, pueden tomarlos en sus casas. Se ignora si hay evaluaciones o algo parecido.

Pero más allá de los beneficios o desperdicio de los cursos, lo que llama poderosamente la atención es que se inviertan millones de pesos (dos a nivel local y decenas a escala nacional), para impartir cursos que perfectamente puede realizar con sus propios medios el PRI, que para el efecto cuenta con su Instituto Nacional de Capacitación Política Jesús Reyes Heroles, e incluso con la Fundación Luis Donaldo Colosio.

El tufo de sinvergüenzada se acentúa al constatar que el principal accionista de Integra Estrategias Globales SC, es el abogado Miguel Ángel Sulub Caamal, actual secretario técnico de la Fracción del PRI en la Cámara de Diputados (a la que pertenece Alito) y quien previamente fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y secretario de Desarrollo Social y Regional, ambos cargos en Campeche y durante el período que Moreno Cárdenas fue gobernador de esa entidad.

En el acta constitutiva del despacho de marras, aparece también María Luisa Sahagún Arcila, quien fuera secretaria de Administración e Innovación Gubernamental de Campeche, en los tiempos de Alito como gobernador. ¿Así o más claro?

Desde por lo menos el año pasado, en El Universal, Proceso, Sin Embargo.mx y otros medios de alcance nacional, se han publicado diversos trabajos de investigación y columnas de opinión que dan cuenta de cómo Alito ha gastado decenas y decenas de millones de pesos en contrataciones como las aquí descritas.

Lo que no había quedado claro es que al torvo dirigente priista no le basta con meter mano en las arcas del Comité Ejecutivo Nacional, sino que también lo hace en los comités estatales, lo cual viene a explicar el empeño ilegal para sostener en las dirigencias locales a incondicionales que no le escatimen “el apoyo”.

Para ayudar a la perspectiva, hay que considerar algunos datos: el CDE del PRI recibirá este año un total de casi 17 millones 760 mil de pesos, por los varios conceptos del financiamiento público (Actividades Ordinarias Permanente, Actividades Específicas, Franquicias postal y telegráfica, etc.). En virtud de que arrastra con diversas multas impuestas en años anteriores por la autoridad electoral y que le son descontadas hasta en un máximo del 25 por ciento de sus prerrogativas, su alcance líquido anual viene a ser del orden de 13 millones 300 mil pesos. ¿Tiene lógica que Sara y compañía dilapiden casi el 15 por ciento de ese total para pagar cursos que podría impartir con sus propios medios?

Desde luego que no, pero es claro que no estamos ante un manejo administrativo-financiero desastrado, sino ante un entramado de saqueo. Si del de San Luis Potosí, que es un Comité Directivo Estatal de los más pobretones, Alito y su cómplice Sara sustraen dos millones de pesos anuales, ¿cuánto le gusta que recaude el campechano a nivel nacional?

Finalmente, por lo que a este tema se refiere, desde su llegada a la dirigencia estatal tricolor (de la que en cualquier momento la tumban las autoridades electorales), Sara Rocha se ha quejado de graves penurias económicas, entre otras cosas por la gruesa nómina heredada. En la segunda quincena de mayo, por ese concepto se pagaron 238 mil 067 pesos, a una plantilla de 53 personas.

A poco de asumir el cargo en junio anterior, Sara Rocha anunció que habría un severo adelgazamiento de la nómina para sortear las dificultades financieras. Según datos por confirmar, al lunes anterior había despedido 22 personas. Pero algo raro ocurre, la nómina de la primera quincena de agosto pasado (último dato disponible) costó 243 mil 779 pesos. O no es cierto lo de la reducción de personal, o se despidió a unos, pero de inmediato se contrató a otros o a los que se quedaron les doblaron el sueldo.

Lo más triste de todo es que según la documentación en nuestro poder, los trabajos periodísticos nacionales y algunos testimonios directos que hemos recogido, lo que Sara Rocha Medina hizo y está haciendo fue amafiarse con Alito para venir a saquear a sus paisanos compañeros de partido.

LECCIONES TE DA LA VIDA

El culmen de los caprichos personales de un gobernador potosino, la Arena Potosí, resultó un fracaso en lo que hace a su planeación, sus tiempos de construcción y su disponibilidad para el magno evento anual del deporte favorito, obsesivamente favorito, del mismo mandatario. Por mandato judicial y por un tardío acuerdo con vecinos, las obras de San Miguelito se pudieron reanudar según indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (que había sido ignorado y vilipendiado), con la debida coordinación con el Ayuntamiento, con la gestión de los permisos correspondientes y dejando de ignorar a los residentes del tradicional barrio.

Ambos casos, de manera concurrente dejan, me parece, unas pocas pero valiosas lecciones y experiencias que sería muy lamentable ignorar. Va un recuento preliminar:

1.- La voluntad de ningún gobernante es ley ni su fe mueve montañas o termina graderíos.

2.- Cuando la necedad o la terquedad se enfrentan con la realidad, invariablemente salen derrotadas.

3.- Lo imposible es lo que no puede ser. Saber reconocerlo es cosa de talento.

4.- Los dichos sin sustento pueden revertirse. Por ejemplo: “¡No hay plan B, no hay plan B y no hay plan B!”

5.- Sus gustos personales no son los de todo mundo y es inelegante (o sea, corrientito), quererlos imponer.

6.- Proyectar de manera reiterada una mala imagen en los escenarios de la política nacional, inevitablemente te convierte en un compañero de viaje indeseable.

Me viene a la mente ahora lo que tanto repetía el buen amigo Fidel Briano: No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír.

Pero a fuer de ser honestos, ¿sabe usted lo que realmente alienta, alimenta e impulsa tanto exceso, tanto extravío? Que nadie dice nada. Es decir, hay una aprobación tácita.

COMPRIMIDOS

Teófilo Torres Corzo supo muy pronto lo que quería ser y lo que debía hacer. Trazó la ruta y perfiló el personaje. Aquella, la recorrió con puntualidad, a éste lo asumió a cabalidad y lo interpretó con maestría. Hubo claroscuros como los hay en la biografía de cualquiera, nosotros incluidos. Era la suya una personalidad cargada de peculiaridades. Era, a final de cuentas, muy él. Yo me quedo con dos rasgos siempre presentes: nunca negaba un favor y muy rara vez hablaba mal de alguien. Quizá eso explique la multitudinaria despedida. A los suyos, un abrazo.

Son dos eventos que bien pueden no tener ningún vaso comunicante, nada que los vincule. Pero igual pueden ser partes no explícitas de una estrategia sofisticada. Me refiero a la enjundiosa presencia de la comunidad universitaria en el Salón de Plenos del Congreso del Estado y sus exteriores, el jueves pasado. Sus gritos de “¡Siempre autónoma!”, lanzados con el puño en alto, más que proclama fueron un mensaje. Quien yo supongo era el destinatario tomó la sensata decisión de no asistir, con lo que va quedando claro que ni mata leones a cachetadas ni atrapa osos con abrazos. El otro dato de la ecuación es que pronto la UASLP tomará la decisión institucional de otorgar doctorados honoris causa a David Colmenares Páramo y Emilio Barriga Delgado, los dos principales mandos de la Auditoría Superior de la Federación, quienes están convertidos en férreos defensores de la autonomía universitaria en materia financiera, frente a embates aldeanos. Será muy interesante escuchar sus discursos.

Verdaderamente desconcertante y yo diría que hasta preocupante la declaración gubernamental de que si los padres de familia y alumnos de una escuela privada quieren un puente peatonal sobre la carretera a Rioverde, que lo paguen. ¿Por qué? Porque según esa lógica retorcida si tienen para pagar las colegiaturas de un plantel particular deben ser fifís o algo parecido. Muy bien. Siguiendo esa lógica, los puentes atirantados que recién ha concluido con sus recursos el gobierno del estado deben ser utilizados únicamente por autobuses urbanos y otros vehículos colectivos de transporte público. ¿Por qué? Porque según esa idea quienes tienen para comprarse un automóvil y echarle gasolina o para pagar taxis o ubers, de seguro son fifís o cosa similar. Esos que se vayan por las laterales de abajo. El desvarío está cañón.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, donde se dirimen los pleitos laborales del gobierno con sus trabajadores, es un botín anhelado por el secretario General de Gobierno. Abogados vinculados con su despacho litigan asuntos donde ganan sumas millonarias. Como se trata de un organismo autónomo, su titular es nombrado y solo puede ser removido por el Congreso mediante un juicio de responsabilidades con debido proceso. Ya hace rato que Uñas Largas se hizo a la idea de dejar que el actual presidente, Alejandro Polanco, concluya su trienio en marzo próximo y se vaya. Pero por aquello de que se le ocurriera buscar un nuevo mandato, al que tiene derecho, decidió someterlo a un linchamiento mediático y despejar el camino para colonizar ese organismo. Marranones.

Hasta el próximo jueves.