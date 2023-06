CAPRICHOS DE LA REALEZA

El fin de semana pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo unas declaraciones preocupantes. Dijo (Pulso, portal 28/05 y versión impresa 29/05), que su gobierno encara un déficit de 785 millones de pesos, por reducción de las participaciones federales, lo cual, alertó, ha provocado la suspensión de algunas obras y “pone en riesgo incluso la nómina”. Tiene esperanza en que pronto el Fondo de Estabilización de Ingresos para Entidades Federativas reponga una parte. La verdad es que sufre porque quiere: basta con que suspenda la ejecución de su capricho personal -la Arena Potosí- que tiene inicialmente presupuestados 480 millones de pesos y con algo que mande el FEIEF, se acabó el apuro.

Lo de “capricho personal” no es ninguna arbitrariedad de Servidor. Lo he dicho y lo repetiré cuantas veces sea necesario: la Arena es una obra que nadie solicitó (no hay registro de que en algún evento de campaña o ya después como gobernador electo alguien haya solicitado a Gallardo esa construcción); que la ciudad no necesita, toda vez que tiene un edificio de propiedad privada que cumple funciones iguales y con un 20 por ciento de mayor capacidad. Tampoco está en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el presupuesto de egresos. Es, pura y crudamente un acto de gobierno chicharronero que se vuelve actitud punible en tiempos de escasez financiera.

Si el FEIEF no responde pronto y se amplía el déficit ¿qué obras va a suspender o a mantener suspendidas el mandatario: el albergue infantil y asilo de ancianos en la antigua Casa de Gobierno; la vía alterna a la Zona Industrial o la rehabilitación de caminos en zonas productivas?

¿En verdad sería capaz de dejar de pagar su sueldo a servidores públicos y orillarlos a recurrir al crédito o al Monte de Piedad con tal de hacer su santa voluntad con la Arena que en realidad es un lienzo charro grandote para darse gusto con su gusto por los caballos? ¿En verdad tan poco le importan las verdaderas necesidades de sus gobernados? ¿En realidad tanto desprecio siente por lo que opinen los potosinos, incluidos los que hace dos años con tan buena fe le entregaron su voto?

El martes pasado se manifestaron frente a la Dirección de Pensiones decenas de jubilados que no habían recibido su pago mensual el día 25. En total son algo más de 6 mil los extrabajadores del gobierno que viven de su pensión, aunque no todos reciben su dinero en la misma fecha. ¿Puede el gobierno, sin incurrir en conductas virtualmente criminales, decirles que Pensiones no tiene dinero porque el propio Ejecutivo le adeuda más de 2 mil 500 millones de pesos, pero que mientras ve cómo resolver el problema por lo pronto se va a gastar 500 millones en su Arena, algunas decenas más en boletos gratis para ir a ver a Luis Miguel y para traer al Teatro del Pueblo puro artista picudo?

Por cierto, cuando se habla de nóminas en riesgo, ¿de qué estamos hablando? Siempre que se alude a trabajadores del gobierno la primera imagen que viene a la mente es la de las y los oficinistas que vemos en todas las dependencias públicas sentados tras un escritorio, sacando fotocopias, contestando el teléfono, atendiendo público o arreglándose las uñas. Son unos siete mil, y son los que representan el SUTSGE de Nina, el SITTGE, de Francisca y otros varios sindicatitos.

Sin embargo, el Gobierno potosino paga sueldos y prestaciones a unos 27 mil empleados y trabajadores de todo tipo: los maestros del sistema estatal rondan los siete mil; las corporaciones de seguridad (Guardia Civil, Custodios y policías de Investigación) cuentan con unos cinco mil; el sector Salud tiene más de seis mil, entre médicos, enfermeras, laboratoristas, afanadoras, personal administrativo, etcétera. Están luego los servidores en los poderes Judicial y Legislativo, que conjuntamente andan arriba de los dos mil.

Los altibajos en las participaciones y aportaciones federales a los estados no son inusuales. Esto se debe a que buena parte de sus fondos de reparto se constituyen con la recaudación de diferentes impuestos y un porcentaje de los ingresos derivados de la venta de petróleo. Prácticamente no hay año en que no se registren variaciones, a la baja o a la alza. Tan es así que hace 17 años se creó el FEIFE para reducir los impactos negativos (cuando las participaciones bajan). El problema es que los recursos de ese fondo previstos para este año ya se agotaron.

En sus citadas declaraciones del fin de semana, el gobernador Gallardo Cardona terminó expresando su confianza en que la federación acuda a su rescate y lo saque del atolladero: “Yo estoy muy confiado que nos va a apoyar el gobierno federal, nunca nos ha fallado, nunca nos ha dejado solos y esperemos que no nos pase”. Ojalá, aunque antecedentes como la suspensión de la vía alterna, la cancelación de la modernización del aeropuerto de Tamuín, la reducción en el ritmo de los trabajos de modernización de la carretera Valles-Tamazunchale y el “ya veremos” en que Conagua tiene la rehabilitación de la cortina de El Realito, no dejan lugar al optimismo.

PORNOGRAFÍA POLÍTICA

En otro de esos actos de surrealismo puro que no escasean en la política mexicana, el sábado pasado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el senador del Partido Verde Manuel Velasco, adquiría la condición de Corcholata y que podrá participar en la encuesta que hará Morena para definir su candidato o candidata a la presidencia de la República. Para mayor chocantería, el anuncio se hizo minutos después de que el Verde abandonó a su candidato al gobierno de Coahuila para sumarse al de Morena, en un momento en que tal decisión ya no podrá tener mayor efecto práctico, dado que las boletas están impresas desde hace semanas. Además, el traicionado Lenin Pérez dijo que él no declina y va de frente.

Desde una perspectiva clara, lo que en esencia ocurrió es que Morena, a través de su inescrupuloso líder nacional, premió pública, festiva e impúdicamente la traición del PVEM a su abanderado en Coahuila.

Según algunas de las últimas encuestas serias (Reforma, martes 30), la intención de voto a favor del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manuel Jiménez, es del 53 por ciento, contra el 25 favorable al abanderado morenista Armando Guadiana; el 17 por ciento del candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y el ¡5 por ciento! del verde Lenin Pérez.

Con esos números, faltando cuatro días para el cierre de campañas y una semana para la votación, ¿tenía sentido ese acto de pornografía política estelarizado por Mario Delgado, Manuel Velasco, Armando Guadiana, Karen Castrejón (la dizque presidenta del PVEM) y, tras bambalinas, el Niño Verde?

Creo que para influir en los resultados electorales del próximo domingo en Coahuila, no. Me parece que las intenciones van por otro lado. Si en efecto otorgarle la condición de Corcholata era un “premio” para Velasco por “bajar” de la contienda coahuilense al candidato verde, en realidad vino a ser un regalo envenenado. Visto el contexto, el lugar y el momento, resulta ser un pago con treinta monedas de plata. Pero el Güero Velasco no es tan zafio. Luego entonces, deben existir otras razones no confesadas.

Tengo una teoría. Hasta el sábado, Morena, o más bien el lopezobradorismo, tenía cuatro corcholatas: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Marcelo y Monreal (a quien a veces excluyen y luego de repente lo incluyen) han expresado ciertos niveles de desacuerdo con el método de las encuestas y con lo que ambos han considerado falta de piso parejo. Incluso, el Canciller anunció que pasadas las elecciones del próximo domingo hará algunos planteamientos y propuestas a propósito del método morenista.

Con ese elenco, si llegado el caso hay disensos serios luego de las encuestas y sus resultados, la lógica apunta a que habría dos aspirantes -Claudia y Adán Augusto- aceptándolos y otros tantos -Ebrard y Monreal- rechazándolos. Empate.

Ya con Velasco oficialmente designado Corcholata Emergente, a la hora de los jaloneos, rápidamente rompería el empate y convertiría en mayoría a los conformes.

Lo interesante será ver qué hace el líder del Verde en estas tierras cuando en calidad de Corcholata nos visite su amigo, hermano y compadre al que quiere y adora. Supongo que echar la casa por la ventana y gastarse más de Pensiones, aunque sepa que son tiempo, dinero y esfuerzos tirados al retrete.

Y lo del PT también en Coahuila, ya ni a pornografía llega. Se queda en sainete de prostíbulo barato.

COMPRIMIDOS

A propósito de la súbita llegada de Sara Rocha a la dirigencia estatal del PRI, lo primero que resalta es que no goza de mucho aprecio entre la cada vez más escasa militancia. Luego, si no quiere ir a litigar al Tribunal Electoral deberá apegarse a los estatutos y convocar antes de sesenta días a una elección válida por medio del Consejo Político Estatal, que cuenta con más de 400 integrantes, muchos de los cuales ni idea tienen de quien es doña Sara. Yo les puedo decir que es una mujer inteligente, muy trabajadora y a estas alturas con mucha experiencia. Lo que la perjudica mucho es que sus prioridades son tres: Sara Rocha, Sara Rocha y Sara Rocha. También, que su carácter no le ayuda y que en este valle de lágrimas del priismo potosino no se sabía nada de ella, excepto, claro, de sus ambiciones plurinominales.

Luego de protagonizar un hecho histórico, integrar la primera dirigencia completamente femenil en la Federación Universitaria Potosina, es una lástima lo que está ocurriendo ahí. La errática conducta de la vicepresidenta no es ajena al manipuleo del secretario Académico, quien comienza a mostrar ambiciones rectoriles.

Cómo puede la ínclita regidora verde de Soledad, Irma Patricia Cuevas, atreverse a llamar “privada” a una fiesta suya en la que lo primero que hace es tomar fotos y subirlas a sus redes sociales. En ese justo momento, señora, usted le quitó cualquier condición de privacidad que pudiera haber tenido. Por otra parte, hay quienes se quedaron con la impresión de que había sido una fiesta infantil. ¡Qué va! Fue para festejar a un treintón que además trabaja para el Gobierno del Estado y que es parte inexcusable del desfiguro ese.

¿Y cómo ignorar la cada vez más grave oligofrenia de Lupe el antiguo Uñas Largas devenido en El Guapo Hechizo, que se animó a extenderle una especie de justificación a la célebre fiesta buchona? Igual y por ahí anduvo. Se me hace que se les pasó la mano con la anestesia a la hora de embellecerlo.

