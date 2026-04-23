Carreteras cedidas y abandonadas

"Retenes y Arcos de Seguridad

en las carreteras, una mofa".

Quien esto escribe, en otros tiempos antes de la hecatombe que se vive actualmente, viajar por las carreteras era un goce, incluso de noche al amparo de las estrellas. Antes no había muchas autopistas de cuota, y se usaban más las "libres", en las que había mucha vida al lado del camino, comercio, fondas, vulcanizadoras, cafés, artesanías, era una economía informal importante para muchas comunidades y rancherías entre pueblo y pueblo. Hoy, hay carreteras fantasmas, sin vida, la inseguridad y la violencia las mató.

Transitar por carreteras es una zozobra, de noche, ni se diga. Y ni se diga pararse en una gasolinera y entrar a la tienda con "halconcillos" informando de todo lo que ven: -Vehículos con persona solitaria, par de adultos masculino y femenino, familia, jóvenes y sus parejas, tipo de vestimenta, de que entidad son las placas de circulación, equipaje arriba en el toldo, equipaje en remolque, paisanos, sujetos tipo malandros tatuados, jovencitas viajando solas, camionetas pickup con la carga cubierta, camiones y tráilers con escolta, carros tipo de policía, etc.-.

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¿De qué tamaño es el problema de los caminos? 178 mil kilómetros de carreteras, 530 mil de caminos rurales y unos 21 mil kilómetros de veredas.

Los tramos carreteros están cedidos a quien los pague. Son "patrullados" 24/7/365 en ambos sentidos por sujetos fuertemente armados en tres y hasta cuatro vehículos con protección. Escogen los tramos sin señal de celular. Operan tanto de tarde-noche como muy de madrugada, o a plena luz del día si la víctima es apetecible. Les dan seguimiento al objetivo a asaltar por varios kilómetros y son detenidos cerca de un caserío o de una brecha, donde reciben protección de lugareños en caso de una emergencia.

¿Cuánto se paga por un tramo carretero? Depende, del flujo vehicular y el tipo de mercancía que se mueve, pero también sí ese tramo es vital para evitar la intromisión de otro grupo delictivo, algunos tramos funcionan como una especie de "aduana criminal carretera", -quién pasa y quién no-.

La sectorización carretera criminal fue permitida y solapada por quienes minimizaron el impacto positivo del patrullaje policial, por: "dar la vuelta en las carreteras", militares que permanecen las más de las veces acuartelados en compañías en "Bases Operativas", o la eterna aquiescencia como norma.

Existe un tema pendiente de inseguridad y violencia en el tránsito por las carreteras de bienes y personas, preocupante; cada vez más se tendrán que hacer cálculos de riesgo al viajar y las empresas de transporte de carga adecuarse a los tiempos actuales y ahí viene el T-MEC.

TAPANCO: La anticuada "Red de Carreteras Nacionales", están evolucionando poco a poco en una "Red de Carreteras Criminales". Mexico se mueve por carreteras, es la columna logística, se mueve más del 80% de la carga doméstica entre puertos y fronteras. Pueden pasar horas transitando por una carretera y no se ve una sola patrulla, brillan por su ausencia.

Quienes controlen las vías de comunicación, dominarán la configuración delictiva focalizada y la cadena económica por tramos carreteros.

X @franciscosoni