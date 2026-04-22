No cabe duda que el recibir educación y formación escolarizada conjuntamente con la adquirida en hogares, conforman una sólida base que se equipara con una caja de herramientas para usar en el momento apropiado durante el desarrollo vital de las personas.

El conocimiento científico y el empírico van nutriendo de esas herramientas como un paquete que cada individuo va configurando en su acervo y que, dependiendo del contexto y situación, se van empleando a discreción y en algunos casos adaptándolas al caso específico que se presente.

Las matemáticas, la física, química, historia y el resto de las diversas disciplinas y sus conocimientos, bien sea por separado cada una de ellas o agrupadas por campos formativos son, no solamente enseñadas y aprendidas escolarizadamente, sino que la misma interacción social entre las familias y sus miembros, compañeros y las diferentes actividades que se desarrollan cotidianamente, incluidas las de interacción virtual no presencial mediante las diferentes redes sociales por las que transitamos diariamente, el escenario de donde adquirimos todo el herramental que incluimos en nuestra caja.

Sin embargo, considero que esa caja de herramientas, aunque muy valiosa y útil, está quedando incompleta, es decir, se están acumulando conocimientos, habilidades, técnicas, formatos, teorías y fórmulas que, como se mencionó, no se cuestiona su aplicación; pero, aun y cuando sea un material cuantioso, se está asemejando cada vez más a un material "frío" "metálico" con la falta de espiritualidad y de sentido valórico al usarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Me refiero a la enseñanza de conocimientos solamente dirigidos y tendientes a la obtención de un número que acredite su aprendizaje, olvidando y dejando de lado que toda materia y disciplina siempre lleva a la par elementos valóricos, humanísticos y de consciencia social, sobre todo al momento de ponerlos en práctica.

Ya Edgar Morín lo sentenciaba en su libro: Ciencia con Consciencia: "las ciencias humanas no tienen conciencia de los aspectos físicos y biológicos de los fenómenos humanos. Las ciencias naturales no están conscientes de pertenecer a una cultura, a una sociedad, a una historia. Las ciencias no están conscientes de los principios ocultos que la determinan. Las ciencias no están conscientes de que les falta conciencia"

Las personas que acceden al conocimiento deben tener presente que el poseerlo no es una situación de empoderamiento y postura de prepotencia, sino de sencillez y humildad ante los demás y, sobre todo, ante todo lo que falta por aprender; el poseer un grado académico más alto, debe reflejarse directamente proporcional al aumentar su sencillez y el grado de comprensión del otro y de las situaciones que se presentan en su contexto, para usar sus herramientas en su apoyo y generación de equilibrio e inclusión.

Por desgracia, es muy frecuente que el conocimiento empodere y, con todo lo aprendido, incluso en instituciones extranjeras o mexicanas de alto prestigio, se haga uso de su herramental para convertirse en rufianes de "cuello blanco", al utilizar el acceso que se tiene al apreciar oportunidades que desde su especialidad observan, para enriquecerse o acceder a puestos de poder y sacar beneficio de ello.

El mal uso de las herramientas, envilece los esfuerzos educativos que procuran humanizar y dotar de un herramental que incluya las costumbres y los valores que dignifiquen y completen las acciones provenientes de todas las enseñanzas que fueron incluidas en esa caja; esa frialdad del metal combinada con la calidez que provoca el buen uso de todas y cada una de las herramientas; "aún usando el martillo para golpear y construir con firmeza el edificio social, a diferencia de golpear para agredir a sus miembros"

"La ciencia y los valores humanos están intrínsecamente conectados, donde la investigación científica y la educación buscan la verdad con honestidad, mientras que los valores humanos (ética, dignidad) guían el uso responsable de sus aprendizajes. La ciencia no es neutral, ya que está inmersa en la sociedad, y su progreso requiere la integración de valores éticos para garantizar que beneficie a la humanidad y proteja la dignidad humana" (IA)

La educación basada en hechos científicos es fundamental para entender racionalmente al mundo y sus acciones en el contexto que nos rodea, por lo que son necesarias herramientas acordes con esa lógica metódica; pero dada la naturaleza humana al considerarnos seres perfectibles con acciones y conductas mediadas por una cultura que nos permite interactuar en sociedad, necesariamente tenemos que incrementar, como parte importante del contenido de esa caja, un paquete que desde escuelas, familias y medios de comunicación virtuales, impulsen la combinación de la "ciencia con la consciencia".

Es un gran reto educativo y formativo, por lo que nada me extrañaría que, tanto en planes de estudio de escuelas y en la dinámica de familias, el poner en marcha la inclusión de valores, tal como ya lo hacen algunas instituciones privadas y algunas públicas, así como en varios hogares, sobre todo recordando que los conocimientos y contenidos valóricos no se enseñan, ni se califican con un número, sino que se fomentan con la práctica y el ejemplo.

En realidad, el educar y formar consiste en orientar e impulsar la creación de esa "caja de herramientas" en cada persona, conteniendo necesariamente ambos paquetes.

Comentarios: gibarra@uaslp.mx