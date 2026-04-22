Prueba de género

En los últimos años, el fútbol mexicano ha avanzado en la incorporación de mujeres como árbitras en la Liga MX varonil, lo que representa un cambio muy relevante en un espacio históricamente dominado por hombres. Sin embargo, esta apertura convive con inercias culturales que siguen cuestionando la autoridad femenina en el terreno de juego. Es en este cruce entre transformación y resistencia donde cobra sentido lo expresado por el entrenador del Mazatlán Fútbol Club, lo cual no solo es una reacción individual ante una decisión arbitral, sino una expresión que refleja tensiones más amplias sobre género, poder y legitimidad en el deporte profesional en México.

El fútbol suele presumirse como un espacio de competencia, mérito y reglas claras. Sin embargo, a veces basta una frase para evidenciar que, detrás del espectáculo, persisten estructuras más profundas de desigualdad. Por lo que, el insulto: "Ahora una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", expresada en el partido Pumas vs Mazatlán, no es un exabrupto aislado ni una simple "calentura" del momento. Es un síntoma. En el fútbol profesional mexicano, persiste una cultura discursiva que condiciona la legitimidad de las mujeres a estándares masculinos, lo que reproduce desigualdad y deslegitima su autoridad profesional.

Si se analiza con detenimiento la frase, encontramos una estructura reveladora. El sujeto no es "la árbitra", ni "la profesional", sino "una mujer". Es decir, su identidad laboral queda borrada y sustituida por una categoría genérica de género. A partir de ahí, la acción se construye como una secuencia de intenciones: "quiere venir a demostrar". No se reconoce una autoridad ya existente, sino que se sugiere que esta debe probarse. El remate de la frase: "que tiene huevos" es aún más significativo. No se trata solo de una expresión coloquial para referirse al carácter o la firmeza; es una metáfora anclada en una lógica cultural donde la valentía, la autoridad y el control se asocian con lo masculino. En otras palabras, para ser reconocida como autoridad, la mujer debe demostrar que posee atributos simbólicamente masculinos.

El lenguaje no es neutral. Las palabras no solo describen la realidad, también la construyen. Cuando en un contexto profesional -como un partido de fútbol- se sustituye la identidad técnica por una identidad de género, se introduce un sesgo que altera la percepción de legitimidad. En este caso, la autoridad arbitral deja de ser una función institucional para convertirse en una cualidad que debe validarse en términos de género. Más aún, el hecho de que esa validación se exprese mediante una metáfora masculina implica que el estándar de referencia sigue siendo el hombre. No se reconoce la capacidad profesional de la árbitra en sus propios términos, sino en función de su cercanía con los atributos masculinos.

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Este tipo de construcciones de discurso no es nuevo. Diversos estudios han mostrado que en ámbitos históricamente masculinizados -como el deporte profesional- las mujeres suelen ser evaluadas no solo por su desempeño, sino por su capacidad de ajustarse a normas implícitas de comportamiento asociadas con lo masculino: firmeza, dureza, control emocional. En el arbitraje, estas expectativas son particularmente visibles. Mientras que la autoridad de un árbitro hombre suele asumirse como parte del rol, la de una árbitra mujer tiende a ser cuestionada, observada o, como en este caso, sometida a prueba discursiva. El problema no es solo lo que se dice, sino lo que se presupone: que la autoridad femenina no es evidente por sí misma.

Esto no significa que toda crítica a una decisión arbitral sea ilegítima ni que el fútbol deba convertirse en un espacio sin confrontación. La crítica es parte del juego. Sin embargo, cuando esa crítica se formula en términos que apelan al género y no al desempeño, deja de ser una evaluación profesional para convertirse en una descalificación estructural. Algunos podrían argumentar que se trata de una expresión coloquial, una frase común en el lenguaje cotidiano sin intención discriminatoria. Pero precisamente ahí radica el problema: la normalización. Cuando expresiones cargadas de sesgos se perciben como "naturales", su efecto se vuelve más profundo, porque operan sin ser cuestionadas. No se trata de censurar el lenguaje, sino de reconocer que ciertas formas de hablar reproducen desigualdades.

En conclusión: El hecho no debería leerse como un incidente aislado, sino como una oportunidad para reflexionar sobre cómo el discurso revela las estructuras de poder en el deporte. El fútbol mexicano ha avanzado en la inclusión de mujeres en distintos roles, incluido el arbitraje. Sin embargo, la inclusión formal no garantiza la igualdad simbólica. Mientras la autoridad de una árbitra siga siendo presentada como algo que debe "demostrarse" en términos masculinos, la cancha no será del todo pareja. Cambiar esta realidad no depende solo de sanciones o reglamentos, sino de transformar las formas en que hablamos, pensamos y entendemos el papel de las mujeres en el deporte. Porque al final, el problema no es que una mujer "quiera demostrar algo". El problema es que aún haya quien piense que tiene que hacerlo. Próxima colaboración: 06 de mayo de 2026.

@jszslp