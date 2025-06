Carta de naturalización urgente

El pasado domingo el canal de El Financiero Bloomberg Televisión hizo pública una entrevista que el programa “La Silla Roja” le hizo a Julio Frenk Mora, recientemente investido como rector de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), y quien fungió como Secretario de Salud durante el sexenio de Vicente Fox. Como parte de la entrevista, Frenk describió de manera sucinta el sistema de educación superior del estado de California, mismo que resulta interesante comparar con el correspondiente sistema educativo de nuestro país.

Como mencionó Frenk, al igual que en México, coexisten en los Estados Unidos universidades tanto públicas como privadas. California cuenta con dos sistemas de universidades públicas: la Universidad de California, con diez planteles independientes -siendo UCLA uno de ellos- y la Universidad Estatal de California, con 23 planteles distribuidos en todo el Estado. La Universidad de California constituye lo que se conoce como una universidad de investigación, caracterizada por impartir educación a los niveles de licenciatura, maestría y doctorado y por realizar investigación científica al más alto nivel. La Universidad Estatal de California, por su lado, tiene como actividad primordial formar profesionales en los niveles de licenciatura y maestría y la investigación científica tiene menor relevancia.

En cuanto al presupuesto de operación, las universidades públicas de investigación son apoyadas con recursos públicos, si bien estatales y no federales como sucede en México. Las universidades privadas no tienen acceso a los fondos públicos, pero, como instituciones clasificadas como no lucrativas, están exentas de pagar impuestos, lo que en términos prácticos implica que están subsidiadas. Por lo demás, los fondos estatales que reciben las universidades públicas no son suficientes para mantener su operación y tienen que ser complementados con otros recursos. Y en este sentido, como menciona Frenk, las universidades públicas no difieren de las privadas tanto como podría suponerse.

Así, las universidades de investigación, tanto públicas como privadas, operan con fondos obtenidos mediante contratos de investigación. La Fundación Nacional de Ciencias, creada en 1950, y los Institutos de Salud son dos agencias gubernamentales norteamericanas que son fuente de dinero público para contratos de investigación con el que operan las universidades de investigación. Actualmente, 187 universidades norteamericanas están clasificadas por la “Carnegie Institution” en la categoría R1 de “Universidades doctorales con una muy alta actividad de investigación”. Además de este asombroso número, el sistema universitario de investigación norteamericano ejerce la también asombrosa cantidad de 97,000 millones de dólares, de los cuales 54,000 millones de dólares son fondos federales.

En comparación con los Estados Unidos, la universidad de investigación en México se ha desarrollado de manera pausada, y antes de la década de los años 70 del siglo pasado, la investigación científica se llevaba a cabo, de manera efectiva, solamente en instituciones del área metropolitana de la Ciudad de México. A partir de diciembre de 1970 está situación comenzó a cambiar con el apoyo del CONACyT y de la Secretaría de Educación Pública, y algunas de las universidades estatales en México, incluyendo la UASLP, empezaron a incorporar a la investigación científica como parte de sus actividades. No obstante, lentamente y con altibajos, pues las universidades estatales mexicanas fueron originalmente concebidas como instituciones de educación profesional, en las que la investigación juega un papel secundario.

Una verdad de Perogrullo es que la investigación necesita de investigadores. Así, una universidad de investigación necesita de investigadores de tiempo completo que dividan su tiempo entre la investigación y la docencia . En ese sentido, fue solamente hasta el año de 1978 que la UASLP contrató sus primeros cuatro investigadores de tiempo completo y creó su primer doctorado -en Física- en 1983. En la “Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” de la UNESCO podemos leer: “El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de promover los estudios de postgrado. Deberán fomentarse y reforzarse la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales. Se deberá establecer un equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos”.

La universidad de investigación -como lo es la UCLA, cuyo rector es un mexicano- es un elemento esencial de un país desarrollado. Y lo debería ser también en un país como el nuestro, que pretende trascender su estado de subdesarrollo. En este sentido, mucho ha avanzado la UASLP en su transformación en una universidad de investigación. No obstante, la investigación científica en la UASLP no tiene aún carta de naturalización.