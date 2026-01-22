Cascareando la seguridad municipal

"-Dijo que la revolución había matado

a todos los hombres de verdad y que en el país solo quedaban los tontos-.

-Dijo, además, que los tontos engendraban su propia especie- ".

"En la frontera". Cormac McCarthy.

¿Usted estimado lector se ha echado una cascarita últimamente? Vamos, una reta de futbol o futbolito callejero, improvisado y con sus cuates. Es algo informal, donde se vale de todo, o casi todo. Pueden meterse zancadillas, el balón no importa puede ser hasta de volibol o incluso una gran naranja sin jugo (origen de la palabra echarse una cascarita), las porterías pueden ser dos piedras o unas playeras hecha bola, se puede jugar con zapatos, botas, chanclas y hasta descalzo. Las reglas, aunque todos se las saben, nadie la respeta, el fuera de lugar a nadie le importa siempre hay un caza goles, por lo general hay madrazos y mentadas de madre al por mayor y hasta jetas por jugadas sucias.

Pero, como todos son cuates de la cuadra o de la colonia, todos se conocen y pues como entre -cuates y costureras-, no se cuentan las hilachas, las cosas se dejan pasar.

Bueno, pues así parece ser la seguridad pública municipal en México, una cascarita improvisada entre cuates tontos, la mayor de las veces ni son cuates, simples séquitos sin voluntad, ni criterio. El transcendental empobrecimiento de un gran porcentaje de las instituciones de seguridad pública es que no responden a las necesidades básicas de la comuna, cascarean y no enfrentan los retos, maquillan acciones y simulan "operativos especiales" vs la delincuencia, su poca o nula efectividad se debe a que "juegan" a la seguridad. De remate, no son instituciones respetadas o reconocidas, por el contrario, son reprobadas en la percepción del desempeño con un 46.8% y lo peor, un 34.0% de la población considera que en el próximo año la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Cuando un país piensa que la seguridad pública es una "función del Estado", indica que esta debe funcionar, esto es, deben jugar profesionalmente, con reglas y alineaciones, con un buen 9, una buena defensa, un buen técnico (que le sepa), deben lograr puntos en la liga, ganar el campeonato, trascender entre los demás y dejar de ser "llaneros domingueros".

El estado cree (hasta ahora), que cuenta con equipos e instituciones de policía profesionales, como las de otros países, sin darse cuenta de que no es así, acá, lo que tenemos mayormente son grupos de "cuates y bandidos" que hacen de la seguridad pública una cascarita.

TAPANCO: La "cascarita pambolera y entre tontos" es grave, más de 2 mil corporaciones municipales, la gran mayoría carece de una firmeza corporativa, no cuentan con metas, estrategias y acciones inicialmente determinadas al inicio de las administraciones que les permitan ir midiendo el logro de sus objetivos, no existe una planeación previa, orientando su accionar primariamente a temas reactivos, de omisión y son altamente corruptas e infiltradas por el crimen (desde el Alcalde y cabildo).

