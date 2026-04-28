China-México, su comercio internacional

No leo pensamientos, percibo energías. Y créeme, las vibraciones nunca mienten, aunque las palabras finjan rezar.

A partir de la Primera Guerra Mundial (La Gran Guerra-1914-1918), EEUU mostró su hegemonía bélica, y posteriormente, en la 2ª. Guerra Mundial (1939-1945), su poderío bélico y económico, el cual fue decisivo para vencer al "Eje", formado por Alemania, Italia y Japón. EEUU encabezó a las potencias aliadas acompañado por Gran Bretaña y la Unión Soviética. La contribución China fue muy importante durante la 2ª. Guerra Mundial ya que contuvo a tropas japonesas en su territorio y actuó como ejemplo para otros países no occidentales.

La transformación económica de China dio inicio con la proclamación de la República Popular en 1949 y esto llevó al país a ser una de las mayores potencias globales. Este fenómeno económico es lo más destacado del siglo XX y XXI ya que en pocas décadas el país pasó de ser una economía agraria y subdesarrollada a convertirse en una gran potencia. Este país se abrió al comercio internacional, promovió la inversión interna y permitió la inversión extranjera. Las reformas estructurales que China implementó, incluyeron la liberalización de mercados y la creación de zonas económicas especiales, y con ello desarrollaron una poderosa industria manufacturera. Posteriormente, el país escaló en la cadena de valor global, pasando de ser un simple fabricante de productos de bajo a costo a un líder en innovación tecnológica y producción de bienes de alto valor. Dentro de las políticas implementadas de "Reforma y Apertura", se promovió la liberalización económica con "Las Cuatro Modernizaciones", un conjunto de objetivos destinados a revitalizar la economía China y modernizar sus sectores calve: agricultura, industria, ciencia y tecnología, y defensa nacional.

El comercio internacional entre China y México es uno de los más importantes para ambos países, especialmente en las últimas décadas. China es el segundo socio comercial de México. Su comercio es muy desigual, México importa mucho más de China de lo que exporta. Es uno de los déficits más grandes que tienen México con cualquier país. El enemigo a vencer en materia de comercio internacional es China. Los números hablan: el superávit comercial chino es 72 % mayor que el de México. A China le compra 31.5 % más que a México. Con México en 2024 vs 2023, comercio bilateral + 5 %, exportaciones a México + 3.5 %, importaciones desde México + 6.5 %, superávit +12.6 %.

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Muchas empresas chinas invierten en México para aprovechar su cercanía con EEUU. México importa insumos chinos que luego usa para exportar productos terminados (especialmente bajo el T-MEC). Hay una competencia fuerte para la industria mexicana (productos chinos más baratos), dependencia de importaciones, tensiones comerciales globales (EEUU-China que afectan indirectamente a México). El T-MEC puede limitar el grado de integración con China. México ha impuesto aranceles de hasta el 50 % a productos chinos en 2026 y esto puede frenar el crecimiento del comercio directo.

Proyección general (2026-2030. Se espera que el comercio bilateral siga creciendo de forma sostenida. Ya superó los 100 mil millones de dólares y podría expandirse aún más si continúan las inversiones y cadenas de suministro globales. China no solo exportará: instalará fábricas, logística y plataformas digitales en México. Conclusión clara: la relación entre China y México no sola va a crecer, sino transformarse: pasará de ser una relación comercial desigual, a una alianza más estratégica, industrial y tecnológica, aunque limitada por factores políticos globales.

P.D. ¿Cuál es la diferencia de "te quiero" y "te amo"? "Cuando quieres una flor, simplemente la arrancas. Pero cuando amas una flor, la riegas diariamente... quien entienda esto, entenderá la vida"

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS

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