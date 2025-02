Ciega, muda a veces...

“Si en una sociedad cada ciudadano recibe lo que se merece y no es víctima de los demás, se sentirá protegido y respaldado por la sociedad, sin ser necesario que emprenda ningún tipo de violencia por mano propia. Este estado de paz social es inalcanzable sin justicia, pues la impunidad promueve la violencia o la venganza”, dice en la Eciclopedia de Humanidades. (https://humanidades.com/justicia/#ixzz90My2nsha). La justicia (pronta, equitativa y expedita) es una virtud, pero también un derecho y una obligación. Y a veces parece que no parece importarle a muchas personas, que apelan a la impunidad. Sin diálogo se condena en la opinión pública y se dan versiones oficiales. Las venganzas de todo tipo son moneda corriente. Ladys y Lords son “cachados” cada día en acciones vergonzosas.

En el Estado de México los padres de una recién nacida la abandonaron debajo de un baldío, creyéndola muerta. Ella de 21 años, él de 17. En Tamazunchale, SLP, una joven de 19 años abandonó a su bebé. En Soledad de Graciano Sánchez, un niño de 12 años falleció cuando su vecino, de 14 años, le disparó accidentalmente.

Daniela Martell, Daniela Rocha y Mayté Maritza fueron asesinadas en San Luis Potosí y sus casos no fueron clasificados como feminicidio, ni siquiera como homicidio, sino como secuestro agravado y privación ilegal de la libertad. La primera, pintora y conductora de aplicación, fue “no localizada” el 6 de enero de 2025, y se volvió viral gracias a familiares y amigos. Esta semana se confirmó que los restos rociados con ácido, localizados en Villa de Zaragoza el 15 de enero, son de ella. De las tres teorías iniciales (dos de índole sentimental), prevaleció la relacionada con grupos delictivos y la distribuición de sustancias prohibidas. Hubo hasta versiones de que el vehículo de Martell estuvo en casa de su exnovio, y que estaba viva y las autoridades pronto darían información.

Todo eso se devaneció. Cinco personas están detenidas, entre ellas una excandidata a presidenta municipal, sin mayor explicación hasta el momento. La información ha sido manejada sin perspectiva de género o cuidado de protocolos.

Daniela Rocha Medellín desapareció desde el 5 de mayo de 2024. En julio, se encontraron sus restos cerca de la carretera a Zacatecas, con huellas de violencia extrema. Un “amigo” suyo la acompañó por esos rumbos, según videos, y luego regresó solo.

Mayté Maritza era enfermera en Ciudad Valles. El jueves due asesinada en su recámara, con múltiples heridas de arma blanca. Se ha denunciado inseguridad en el Hospital de Valles, pero aún no hay detenidos.

El semáforo delictivo (semaforo.com.mx) marca tres focos rojos en San Luis Potosí: feminicidio (dos casos), extorsión (13 incidentes) y narcomenudeo (819 incidentes). En amarillo están robo a vehículos (245), lesiones (315), violación (45) y violencia familiar (679), y en verde están homicidios (25), secuestro (0), robo a casa (59) y robo a negocios (81), aunque de estos dos últimos un día sí y otro también sabemos de casos, no siempre denunciados ante las autoridades.

Ahora que ya no existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), cada dependencia emite lo que a su contentillo cree que debe emitir. La realidad se ve más en películas y series. A propósito, ¿ya vieron Celda 211 en Netflix? Pues por acá el Congreso rechazó un punto de acuerdo para mejorar las condiciones del Centro Penitenciario Femenil del Xolol, en la Huasteca Potosina, a donde trasladaron recién a varias reclusas. Para ello, una diputada dijo que allí las mujeres privadas de la libertad “viven bien, viven felices y contentas. Trabajan. Entonces condiciones deplorables no tienen”.

Juzgadores de todo tipo hay y habrá, las leyes cambian. La justicia se representa como ciega, por no distinguir diferencias. Hoy parece que se hace la que no ve. Ni oye. No es lo mismo Pilatos que el rey Salomón. Lo dice así Omar Kayyham: “La justicia es el alma de este mundo, / y este mundo es su cuerpo y nada más; / sus sentidos, los ángeles; sus miembros, / las cosas en su inmensa variedad: / Lo cierto es sólo la Unidad Eterna, / mentira lo demás”.

Posdata 1: urge se sincronice el semáforo de Himno Nacional y Xicoténcatl, con dirección a la avenida Juárez. Se hace una fila enorme porque en Zamarripa el verde se prende antes.

Posdata 2: estuvieron geniales las presentaciones de Mi Soledad, de José de Jesús González Ruiz en el Museo Othoniano, y de Cuentos de locura y cordura de Filiberto Juárez Córdoba en el centro cultural Palacio Municipal de SLP. Pueden comprar sus ejemplares con ellos, mediante sus redes sociales.