Compra de plantas de generación eléctrica a Iberdrola

La noticia más conocida recientemente en México ha sido la adquisición por parte de una compañía privada llamada Mexico Infraestructure Partners de 13 plantas generadoras de energía eléctrica a la transnacional española IBERDROLA, esta operación que asciende a US 6,000 millones de dólares es fondeada por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Banobras y otros más, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La adquisición de este paquete industrial representa el 80 % y el 20 % restante se lo reserva la compañía española. La administración de estas plantas generadoras estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y con ello se incrementará su capacidad generadora de energía del 39.6 % al 55.5 % de la producción nacional. La compañía española no pudo continuar con las nuevas políticas del Gobierno Federal y es por ello que decidió vender parte de sus activos. Hay que recordar que IBERDROLA ha estado enfrentando durante los últimos años, negativas de renovación de permisos y multas, por lo cuál fue más conveniente para ambas partes la venta de este paquete generador de energía que comprende 12 centrales de ciclos combinados a gas natural y un parque eólico que opera bajo el esquema de productor independiente de energía.

Dentro del nuevo esquema posterior a esta compra, CFE garantiza que no subirán las tarifas eléctricas a la población. En esta operación se conoce que 9 de estas 13 adquisiciones tienen una antigüedad de entre 10 y 18 años y el resto entre 4 y 6 años, lo cuál señala que se requiere un programa de mantenimiento, en especial a las 9 primeras. Algunos especialistas comentaron que era más barato seguir comprando energía a esta compañía española y así no entrar a una administración de instalaciones cuya vida útil terminará pronto, esto aunado a una planta laboral con la antigüedad y derechos. Se estimó en el mercado que con US 8,000 millones de dólares se pudo haber contraído la misma capacidad con una vida útil nueva.

La empresa vendedora todavía conserva centrales de ciclo combinado y tres parques fotovoltaicos con presencia en 15 estados del país. La CFE tendrá una mayor presencia en el noreste del país ya que su participación de energía pasará del 6.7 % al 44.8 % en esa región. Hay que tener presente que todavía existe un conflicto por más de US 30,000 mil millones de dólares de inversión estadounidense. De las 13 plantas generadoras de dicha operación, 3 de éstas están ubicadas en el estado de Nuevo León, 3 en Tamaulipas, 1 en Durango, 2 en San Luis Potosí, 1 en Baja California, 2 en Sinaloa y 1 en Oaxaca. El programa del Gobierno Federal es que la CFE genere el 65 % del total de energía al final del sexenio. Los resultados de esta operación los veremos a corto y mediano plazo.

