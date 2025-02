Costos de desastres artificiales (no naturales)

Ahora analizaremos qué está sucediendo en la ECONOMÍA de EU, que es la más grande del mundo seguido muy cerca por China, quien los rebasará en el año 2030. Y en esa relación lineal entre ECONOMÍA Y AGRESIÓN AL MEDIO AMBIENTE, se ubica a EU en la cima de las responsabilidades ambientales ante todo el planeta. Lugar que va a ser mantenido y MAGNIFICADO con las políticas ambientales del nuevo gobierno de Trump y sus acaudalados y corruptos funcionarios mega ricos patrocinados principalmente por la INDUSTRIA PETROLERA.

Dentro de las llamadas ÓRDENES EJECUTIVAS de Trump, entre varias que atentan contra la ECOLOGÍA del planeta, se da como argumento que “AMÉRICA AHORRARÁ 1 TRILLÓN DE DÓLARES” gracias a esas órdenes, pero no habla de los costos que tendrán esas medidas especialmente en DESASTRES ARTIFICIALES CLIMÁTICOS en su mayoría y no aprenden de su propia historia y sus estadísticas, que entre muchas de sus bondades como pueblo y país los convierte en los poseedores de las MEJORES ESTADÍSTICAS DEL MUNDO, que indican lo siguiente: Desde 1980 hasta 2024 nuestros vecinos del norte han tenido 403 DESASTRES CLIMÁTICOS (SEQUÍAS, INUNDACIONES, TORNADOS, HURACANES, VÓRTICES POLARES, etc.) que superan 1 billón de dólares de daños o sea 1,000 millones de dólares, lo que da un promedio de 9 desastres anuales en los últimos 45 años. El costo total de dichos desastres en esos 45 años es de casi 3 trillones de dólares, es decir 3,000,000,000,000 de dólares. Lo sorprendente de los números anteriores es que en tan sólo 2024 sucedieron 27 EVENTOS DE LOS 403 ESTUDIADOS; es decir, el 6.7% de los eventos sucedió en un solo un año, en el 2.2% del tiempo estudiado, o sea que la frecuencia se TRIPLICÓ en 45 años. El promedio de eventos catastróficos en los últimos 5 años, es decir de 2020 al 2024, es de 23 eventos por año, de más de 1 billón de dólares de costos actualizados a 2024 por la inflación. Con toda seguridad la frecuencia de dichos eventos seguirá aumentando y más gracias a LAS ÓRDENES EJECUTIVAS SUICIDAS EN EL CASO AMBIENTAL del presidente Trump. Si proyectamos los costos de este último año de 27 eventos de más de 1 billón de dólares (una sequía, una inundación, 17 tormentas severas, 5 ciclones tropicales, un incendio y dos tormentas invernales), le sumamos los eventos de menos de 1 billón de dólares que son mucho más numerosos y más locales, fácilmente podríamos pensar en un costo anual de 70 billones de dólares anuales, lo cual hace que en el mejor de los casos EN TAN SÓLO 14 AÑOS SE PULVERICE EL SUPUESTO AHORRO QUE PREGONA TRUMP. Lo anterior, sin contar los costos en vidas humanas y daños particulares de cada uno de los habitantes de las zonas en conflicto, que son prácticamente todo el país.

Continuando con el análisis del costo del llamado INCENDIO DE LOS ÁNGELES, la empresa ACCUWHEATER, que es por cierto utilizada por Trump cuando habla de estadísticas climáticas, declara que dicho incendio costó entre 250 y 275 billones de dólares a esta semana, ya que este evento artificial climático afectó las zonas ricas de Los Ángeles y quemó en minutos residencias que valen decenas de millones de dólares cada una, generando un enorme PROBLEMA ECONÓMICO-FINANCIERO, ya que en EU como en nuestro país las aseguradoras después del evento sólo piensan en CÓMO NO PAGAR. Ejemplos de estos incumplimientos los tenemos todos los mexicanos en nuestra vida diaria, por lo que nuestro “ECO-TRUMPÓMETRO” aumentó de 57,000 millones de dólares la semana pasada a 275,000 millones esta semana, lo que lo convierte en el DESASTRE CLIMÁTICO ARTIFICIAL MÁS CARO DE LA HISTORIA, dejando atrás al HURACÁN KATRINA de 2005, que costó 194,000 millones de dólares. Esta semana agregaremos lo que se acumule al definir los costos de la helada que llaman VÓRTICE POLAR de la semana pasada en el SURESTE de EU.

Como apreciamos, la ECOLOGÍA ES AGREDIDA POR LA ECONOMÍA constantemente, pero no se cuantifica en este caso que la disputa entre ambos conceptos se realiza en la ECOLOGÍA, es decir en el planeta y éste nos devuelve los daños ecológicos con golpes ECONÓMICOS como los aquí mencionados.

Hasta hoy los HURACANES fueron los desastres climáticos artificiales más caros, ya fueron rebasados por los incendios en la semana pasada.

“ECO-TRUMPÓMETRO”: 275,000 MILLONES DE DÓLARES. 25 ENERO 2025.