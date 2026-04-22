Del parque y otras cositas

Soy vecina del parque TI. La lluvia de estos días le ha caído de maravilla y es como un espectáculo de color verde y humedad que dan ganas de abrazar troncos y dejarse caer sobre los matorrales.

Pero es una pena la forma cómo muchos lo tratan porque en contraste con ese verdor hay decenas de plásticos variados a cada paso que uno da en unas zonas más que otras. Una pena que no se tomen la molestia de reglamentar y sancionar el maltrato y los desechos en sus vías, que tanto daño le hacen. Algunos siguen sin respetar los espacios de discapacitados y algún día alguien será atropellado por un ciclista eufórico que no mida los espacios y la velocidad.

Antier descubrí que en las colindancias se han instalado un par de caballerizas con media docena de caballos que pastan contentos su forraje disfrutando la vista. Curioso dato ése de los caballos en un lugar tan notorio y tan urbano.

Complicado llegar al parque a pie por la entrada de Chapultepec con el ir y venir de los autos que transitan a toda velocidad para llegar al trabajo o a la escuela. Solo hay un tímido paso de zebra que apenas si se nota y que por supuesto menos intentan disminuir la velocidad. Y como en esta ciudad ya no existen las patrullas de tránsito más que para el show, ni quien les diga nada: hay que atravesar como se pueda y llegar viva al otro lado de la calle, la que por cierto del lado de la reja del parque es un mugrero y ni quien cuide el crecimiento de pasto o recoja lo que noche a noche y sobretodo el fin de semana, la colección de vasos y botellas que dejan los clientes de los antros.

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Me atrevo a decir que vivimos en un pueblo sin ley o con muy poca ley, un pueblo lleno de baches pero eso sí, harto antro, harto guateque populachero y harto espectacular luciendo logros que ni en el país de las maravillas se hubiera visto...o creído.

Ay señores que disque nos cuidan, por favor hagan mejor su trabajo; no está difícil si lo que buscan son votos, inviértanle en algo trascendente además de festivalitos con mucho ruido, algo que de verdad aporte beneficio para ese público votante a quien tanto dirigen sus esfuerzos: protejan el uso del suelo, ya no den permisos de antros junto a casas habitación porque no nos dejan dormir, eviten dar permisos de edificios de depas en donde no hay ni agua ni espacio para más autos y menos con vista a los jardines de los vecinos, que las patrullas y los patrulleros apoyen a la ciudadanía.

En pocas palabras, hagan lo suyo que es poner orden, pero no tan solo a lo menso para jalar votos o para otro beneficio personal o de su clan y su círculo cercano. Hagan la diferencia en buena onda. Y devuélvanos el parque que, aunque requiere regulación y respeto de los usuarios al menos que se note que ustedes también lo respetan. Y saludos a todos los que lo usamos y lo queremos.