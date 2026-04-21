Países exportadores

NO TENGO MIEDO DE LOS GOLPES QUE ME DA LA VIDA, MI MIEDO ES A LAS PALMADITAS EN LA ESPALDA.

El comercio internacional ha estado creciendo significativamente durante los últimos años. Algunos países de un año a otro han aumentado sus exportaciones hasta en un 35 %. Durante el año 2025 se dio una nueva dinámica en materia de exportaciones, esto, ante la política arancelaria que tuvo efectos globales, pese a lo cual México se mantiene competitivo. Las mayores economías exportadoras aprovecharon la baja en el comercio China- EEUU durante el año pasado el cual disminuyó en un 25 %. Singapur, Taiwán y Suiza, que están ubicados por debajo de México, crecieron a doble dígito (OMC).

Los países que lideran las exportaciones al cierre del 2025 son: China con $ 3 billones 600 millones de dólares (3.6 billones de dólares), lo cual representa el 14.6 % de las exportaciones mundiales (un billón, es un millón de millones). Le sigue EEUU con $ 2.1 billones de dólares (8.4 %), Alemania con $ 1.7 billones (6.9 %), Países Bajos con $ 0.92 billones (3.8 %), Japón $ 0.71 billones (2.9 %), Corea del Sur $ 0.9 billones (2.8 %), Italia $ 0.7 billones (2.8 %), Hong Kong $ 0.65 billones (2.6 %), Francia $ 0.64 billones (2.6 %) y México el $ 0.62 billones (2.5 %). China destaca sus ventas al exterior en tecnología (teléfonos, computadoras, maquinaria industrial) y bienes de consumo. EEUU es el principal exportador de servicios y de bienes, tanto en tecnología de software y semiconductores. Además de petróleo, gas y tecnología aeronáutica. Alemania la gran potencia exportadora europea es reconocida por maquinaria industrial, vehículos y productos químicos. Japón destaca en la industria automotriz, electrónica y maquinaria avanzada. Corea del Sur es líder en tecnología de semiconductores y vehículos (chips y tecnología). Países Bajos son un centro logístico clave en Europa y exporta productos agrícolas y energía refinada. Francia se especializa en productos agrícolas y aeronáutica. Italia exporta maquinaria, alimentos, moda y lujo. Hong Kong exporta electrónica. México posicionado entre los 10 principales países exportadores globales, con fuerte impacto en la industria automotriz y manufactura. Los principales países exportadores en alimentos son Brasil, EEUU, Argentina, Australia y Canadá. En petróleo Arabia Saudita, Rusia, EEUU, Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

El comercio mundial de bienes y servicios en el 2025 superó las expectativas, registrando un máximo histórico de $ 34.6 billones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7 % respecto al año anterior, impulsado por una fuerte demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial (IA), semiconductores y maquinaria. México se consolidó como el principal socio exportador de EEUU, logrando una cifra récord de $ 663 mil 407 millones de dólares en exportaciones totales, con un crecimiento del 7.6 %. Asia mantuvo un desempeño sólido con economías como Taiwán, Hong Kong, Vietnam y Corea del Sur, mostrando un fuerte crecimiento impulsado por la tecnología. La expectativa para el 2026 es una desaceleración en el crecimiento del comercio internacional tanto para este año como para el 2027, esto, debido a el enfriamiento de la economía global.

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Para México el comercio internacional (exportaciones e importaciones) representan un gran ingreso económico, y más que ello, significan millones de empleos que le otorgarán una verdadera estabilidad social y económica. Nuestro país durante los últimos 7 años ha tenido un crecimiento económico del 0.8 % anual, y ello no es suficiente para generar el millón 200 mil empleos formales que se requieren anualmente para ir disminuyendo la pobreza. En este momento se negocia con EEUU y Canadá el nuevo Tratado Comercial (T-MEC), el cuál podrá dar inicio el próximo mes de julio. Muy, muy importante para México.

P.D. NO PUEDES DERROTAR A UN HOMBRE

QUE HA SOBREVIVIDO POR SÍ SOLO A LOS

MOMENTOS MÁS OBSCUROS DE SU VIDA.

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Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS

¡MÉXICO ES PRIMERO! ABRIL DEL 2026.