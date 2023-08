Desde acá, no se les olvide

Entre tanto pensar y pesar la vida se da sus vueltas y sigue sin mirar lo que va dejando detrás...como una ola, que viene y va...que moja la arena, la revuelve y vuelve a convertirse en espuma, torrente, y sacudida: paz. Así la vida entre que va y viene, nos lleva, nos vuelve, nos adelanta, nos regresa y nos deja en nuestro lugar desde donde atisbamos el horizonte con la gente que se va y la que queda junto con la que llega y renueva.

Estoy lejos del desierto que nos rodea ahora convertido en residencia de tantos o de tan pocos.

Lejos escribiendo desde un paisaje tan diferente que se antoja robarlo para llevarlo en la maleta con sobrepeso y cuota extra. Lugar de colinas y montañas, flora y fauna extravagante que brotan con la humedad que respiran y transpiran.

Bajo un cielo extranjero que me habla en el idioma universal de las nubes y el sol, en donde no habitan ni la política ni los aspirantes a dueños de un país cuya ciudadanía los ha dejado crecer y hacer a su antojo...creyendo que tenían buenas intenciones...todos somos ingenuos hasta que no nos toca no serlo.

Último día de registro: espero haberlo logrado, aunque la plataforma me ha rechazado ene veces. rezo porque a usted no y que logre dejarse oír para bien o para mal.

See you soon!