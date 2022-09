Deuda pública de México

Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente.

Cualquier país, negocio o persona, utiliza el crédito financiero con fines sociales (país) o de apoyo a su crecimiento económico principalmente (negocio o persona), sin embargo, en la realidad en mucho de esto es mal estructurada su solicitud y mal utilizados los recursos. Lo hemos visto muy de cerca, cuando algunos negocios no pueden pagar y son embargados, en buena medida esto sucede porque no supieron utilizar estos recursos y en el sector público, sucede algo similar ya que se mencionan proyectos de beneficio social y al utilizarlos, se dispersa el recurso en otros renglones originando que la recuperación financiera se dificulte y se tenga que pedir más dinero para el pago de intereses moratorios.

En México, el Gobierno Federal ha propuesto al Congreso de la Unión un aumento de la deuda pública total hasta 15.5 billones de pesos para el año 2023. Bajo estas circunstancias, cada mexicano tendrá un adeudo de 118 mil pesos, lo que significa un aumento del 40 % (34 mil pesos) de los años 2019 al 2023. Durante los primeros cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda por persona se incrementó en 30 mil pesos y con Felipe Calderón 18 mil pesos. El planteamiento fiscal del Gobierno Federal para el próximo año es endeudarse para pagar los intereses de la deuda, cuyo costo está aumentando debido al incremento de las tasas de interés en México y en todo el mundo. Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que las próximas generaciones podrían pagar más impuestos y recibir y un menor beneficio en el gasto público, de no haber cambios a las políticas públicas actuales. La tasa de interés que pagará el Gobierno Federal en Cetes a 28 días en el año 2023, se estima en el 8.9 %, cuando a inicio de este año fue del 5 %. Además, existen erogaciones asociadas a los programas de apoyo a ahorradores, es decir, transferencias al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), anteriormente conocido como FOBAPROA, que se estimó en un costo total de 100 mil millones de dólares (MMDD) y del que tanto se abusó con la preferencia de los 600 créditos más grandes que componían el 90 % del monto económico total del recurso económico destinado. Sólo se apoyó a los grandes deudores y al resto de los 60 mil adeudos (negocios micro, pequeños y medianos) no se les otorgó apoyo. Un hecho que ha costado mucho al país y no se ha investigado la realidad de los apoyados. Estas erogaciones representan un 2.7 % del PIB en este año y se proyecta un costo del 3.7 % para el próximo 2023.

La tensión económica en el control de la inflación, la baja en la inversión privada (nacional y extranjera), altas tasas de interés, el enfriamiento en la economía mundial, las controversias y diferencias con nuestro socios económicos del T-MEC (Estados Unidos y Canadá), donde tenemos un comercio anual de 800 MMDD, siendo éste, el tratado económico más importante del mundo, nada ayudan a una recomposición económica. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, se tiene un alto costo financiero de dos empresas del estado: PEMEX Y CFE, que tienen un pago estimado de intereses para el próximo año de 183,927 millones de pesos (PPEF), donde el Gobierno Federal (el país) es el fiador-pagador. No será un año fácil, ya que la tensión política mundial, sequías, escasez de granos, invasiones bélicas, continuación del COVID, y la agresión humana al medio ambiente, dificultan una estabilidad económica global.

P.D. Para triunfar en la vida, se requiere: menos miedo, más coraje.

Menos televisión, más libros. Menos palabras, más acciones.

Menos críticas, más soluciones. Menos escusas, más resultados.

Menos apariencia, más inversón.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! SEPTIEMBRE 2022