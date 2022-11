Igual habrá que tomar en cuenta reflexiones que vengan muy al caso, en vez de anécdotas o especulaciones e incluso mentadas de madre. Veamos.

Hay citas que he venido pescando estos meses y tiene ahora más sentido recordar una selección en su conjunto. Es bastante, podrán ustedes apreciar, lo que los autores nos alcanzan a advertir aquí. Dejémoslos razonar y hablarnos:

Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene cómplices; la gente interesada tiene socios; los políticos tienen partidarios; la realeza tiene cortesanos: únicamente la gente buena tiene amigos. * Voltaire.

El populismo es simulación y demagogia, que se nutre de los pobres con menor escolaridad. * Anónimo en redes.

Nunca he sido pobre, sólo he estado sin dinero; ser pobre es un estado mental, y no tener dinero es una condición temporal. * M. Moreno Cantinflas.

Lo que hagas por otro que ese otro pueda hacer por sí mismo, no lo ayuda, lo hace inútil. * E. Kant.

No debemos confiarnos en aquellos que presumen de generosos con el bien ajeno. * Esopo.

El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. * M. Robespierre.

El oprimido que acepta la opresión, termina por ser cómplice. * V Hugo.

Es difícil que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda. * U. Sinclair.

Por salud mental, busquen la forma de protegerse ante el bombardeo de mentiras en la prensa, la radio y TV, en vísperas del informe de EPN. * Tw AMLO: 27 ago. 2014.

Los seres más mediocres pueden ser grandes sólo por lo que destruyen. * A Maurois.

Solamente aquel que construye el futuro, tiene derecho a juzgar el pasado. * F. Nietzsche

Cuando Mandela fue presidente de Sudáfrica, no se dedicó a perseguir o culpar y exhibir al gobierno racista anterior; él se enfocó en unir a su pueblo y generar empleos, que es lo que hacen los grandes líderes. * Texto en redes sociales.

Napoleón decía: Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. * Tw AMLO: 13 may. 2017.

El que no gobierne bien, perderá muy pronto lo que hubiera conquistado, y aun cuando lo conserve, tropezará con infinitos obstáculos y dificultades. * N. Maquiavelo.

El que atropella la constitución y las leyes no puede ya ser guardián de ellas, así como al ladrón no se le confía la custodia del dinero. Diputado en contra del Presidente en la Cámara de Diputados, siglo XIX.

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo, y los buenos de burla. * Demócrito.

Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su evidente incapacidad, * Tw AMLO: 5 jun. 2014.

Tanta cosa antigua se pone de moda, sería bueno que volvieran la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad. * Mafalda.

No pierdas tu tiempo explicando; la gente sólo escucha lo que quiere oír. * P. Coelho.

Valerse de la pobreza y comprar votos es un pecado social, una inmoralidad. Pero a los defensores de la corrupción les parece algo normal. * Tw AMLO: 8 ago. 2012.

¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí… sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a… vivir… a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores. Dejemos al menos cantos. * Nezahualcóyotl.

* TODO SIGUE SU CURSO y hacia 2024 se centra en el desgaste general del gobierno y sus inconfesables ambiciones contra el INE y la democracia mexicana, lo que el actual presidente busca contrarrestar con ferocidad y artimañas. No es poca cosa.

Aún faltan dimes y diretes, ataques y mentiras de quienes acometen o defienden, con mayores o menores aptitudes y efectos de ambos lados. Así seguirá, hasta que termine esta era oscura y todo caiga en su lugar.

cpgeneral@gmail.com

cpgarcieral