¿Dónde está Daniela?

“Las sirenas cantan en los abismos del mar,

sus voces tejen sueños que arrastran

corazones a lo profundo,

en susurros de espuma y sal”

Homero (La Odisea).

La artista potosina Daniela Martell se encuentra en calidad de no localizada, y esta situación ha conmocionado a la sociedad potosina, confiando en la eficaz investigación de las autoridades que logren dar con su paradero para que se reintegre al seno de su familia y de sus seres queridos, de quién he sido su abogado, su amigo, e incluso, he adquirido un par de sus obras, las que me parecen excepcionales. Es por ello, que quisiera traer a colación una reseña que hice de su última exposición en la Secretaría de Cultura:

[“”] Este mes y hasta el día 16 en la Secretaría de Cultura SLP se lleva la exposición “Sirenas”, de Daniela Martell Orozco; la cual es una manifestación artística profundamente conectada con la niñez, los sueños y las vivencias personales de la pintora.

Con más de 30 obras, la muestra revela una variedad de estilos, colores y figuras, donde las sirenas, aunque sólo son protagonistas en cinco de las piezas, representan el eje central de la fantasía y la magia que ha influido en la autora desde su infancia.

Para la artista, las sirenas son figuras mágicas, capaces de atraer y cautivar a quienes las observan, no solo por su canto, como en los mitos, sino por los vibrantes colores y formas que cobran vida en el lienzo.

Estas obras invitan al espectador a sumergirse en un mundo surrealista, lleno de simbolismo y profundidad emocional.

El lienzo en blanco se transforma poco a poco en un universo visual donde se mezclan los recuerdos de su niñez, las figuras femeninas que marcaron su vida y los sueños que siempre la han acompañado.

A través de estas imágenes, la artista expresa no solo su amor por la pintura, sino también sus vivencias personales, como la conexión con sus hermanas y su madre, quienes han influido en su vida y su arte. La obra de la artista, marcada por una fuerte conexión con su infancia y la magia de las sirenas, es también una forma de sanación personal. Tras la pérdida de un ser querido, encontró en la pintura una terapia para procesar el dolor.

Esta experiencia no solo le permitió descubrir su pasión por el arte, sino que también le brindó un espacio para canalizar sus emociones y dar vida a un mundo lleno de color, magia y recuerdos.

En definitiva, “Sirenas” es una invitación a explorar lo fantástico, lo personal y lo emotivo a través del lente de una artista profundamente conectada con su propio universo interior.

De momento se agotan las líneas de mi espacio editorial, pero antes quisiera dar los teléfonos 4442040413 y 4448113039 para cualquier información sobre su paradero.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com