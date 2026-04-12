El miércoles cuando salí de casa (su casa) vi a lo lejos una enorme columna de humo demasiado negro. Revisé las redes y ya estaba la noticia: una empresa de plásticos se estaba quemando en la Zona Industrial Metropolitana de San Luis Potosí. La cercanía de la empresa con lotes baldíos cubiertos de pastizales hizo que la propagación fuera rápida y tuvieron que evacuar a 200 personas de la zona del siniestro.

La columna siguió creciendo y en minutos, en lo alto, las nubes negras resultantes ya estaban sobre la colonia Himno Nacional y se estaban expandiendo hacia las Lomas. Se habla de que ardieron unas 800 toneladas de materiales plásticos. Tardaron varias horas en controlarlo y otras tantas en apagarlo. Gracias a las condiciones climáticas por la madrugada la nata de contaminantes se fue, pero hay mucho por aprender de esta situación de riesgo general.

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y otros residuos. ¿Qué estamos respirando? No solo ese día, todos los días debe haber monitoreo e información sobre la calidad del aire en esta ciudad que tiene demasiados carros, demasiadas empresas cuyos residuos suelen ir a dar a tiraderos o al mismo drenaje. He visto taquerías de varios tamaños echar el agua grasosa a la banqueta, con riesgo de caídas para los peatones, y de ahí se va todo a las alcantarillas.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, explicó que al parecer la empresa no cuenta con protocolos de prevención ni de capacitación ante emergencias. Y que los empresarios no han querido pagar el impuesto a emisiones contaminantes: "Es un tema que tiene que ver con la cultura de cuidado del medio ambiente y se ve que es mínima. Los pagos van muy abajo, no hemos llegado a lo que se esperaba o a lo que se pretende... se esperaban recaudar unos 50 millones y no van ni 3 millones de pesos".

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Según datos oficiales, el incendio en la empresa Polímeros Nacionales dejó pérdidas por más de 100 millones de pesos y para combatirlo se utilizó el agua de unos 100 viajes de pipas de agua y tres cisternas, que proporcionaron autoridades de varios niveles y empresarios de la Zona. Según IQAir, la concentración de PM2.5 ("partículas finas contaminantes en el aire con un diámetro menor a 2.5 micrómetros, o sea 1/30 del grosor de un cabello humano") llegó a ser 4.8 veces mayor al valor de referencia anual de la Organización Mundial de la Salud.

José Antonio Ávalos Lozano, coordinador del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim), dijo que los gases previsiblemente tóxicos se mantuvieron las primeras horas en la zona del siniestro gracias "a las condiciones atmosféricas, ya que la pluma de contaminantes ascendió hasta aproximadamente tres kilómetros de altura, donde se dispersó, lo que evitó una afectación directa y generalizada a la población". Como a las ocho de la noche, añadió el especialista, cambió la dirección del viento y con ello la nube negra hizo que en varias colonias la calidad del aire fuera de "poco saludable" a "mala" hasta el amanecer del jueves.

Ávalos Lozano dijo que "es necesario fortalecer la infraestructura de monitoreo ambiental, recomendando ampliar la red de medición hacia la Zona Industrial, una de las áreas con mayor riesgo por la concentración de actividades productivas, a fin de contar con datos más precisos y oportunos".

Otro especialista, Fernando Díaz-Barriga, advirtió que algunos componentes tóxicos podrían haberse filtrado al suelo de la zona incendiada y más allá, por lo que convendría hacer una "auditoría química" para prevenir riesgos a la salud.

Esperemos un correcto deslinde de responsabilidades y, en su caso, castigo a los respònsables del peligro directo e indirecto a la ciudadanía. Sobre todo monitoreo, educación a la ciudadanía en caso de conflagración o contingencias varias y hasta implementación de simulacros para cada caso, no solo sismos.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: Es triste que quienes prefieren seguir su agenda personal de venganzas y envidias, a contrapelo de su trabajo, que debería ser el bienestar común. La calumnia de los mediocres no debería tener cabida. En fin. Como dijo Winston Churchill: "No llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cada perro que te ladre". Y para que no se aburran, esta semana sale en preventa mi libro Frankentexto, criatura zurcida y electrificada con los recursos propios de su creador. El costo es de $150.00, pero la preventa ya está abierta en solo $100.00. Estará para el Día del Libro en nuestros stands de ferias del libro, librerías de la región y puede pedirse vía electrónica.