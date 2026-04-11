Engaños y alternativas

La volatilidad continúa en muchos frentes y eso no va a cambiar por ahora. Brotan los ridículos, los engaños, los errores... los peligros.

Veíamos la semana pasada que el menosprecio de ciertos populismos hacia las utilidades o remanentes de empresas y proyectos ha conducido a grandes fracasos. Todo esto se observa en cuantiosos despilfarros y subsidios permanentes que resultan insostenibles.

La Presidenta de México se empeña en mentir para tratar de encubrir graves fallas y engaños de ella o su antecesor. Resalta estos días el costoso y lamentable caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y su ilusoria permuta por una ampliación de la base aérea de Santa Lucía (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles). En contra de toda opinión técnica, es la mayor estupidez de muchos años, se dice.

Miren, al igual que con otros proyectos como el Tren Maya, Mexicana de Aviación o la Refinería de Dos Bocas, este grave error asegura pérdidas eternas si no se da marcha atrás en algún momento ante tantas sangrías que distraen recursos de prioridades como Salud, Educación, Seguridad...

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Y al inicio de las vacaciones de Semana Santa la Presidenta anunció que el AIFA funciona "muy bien" y es un aeropuerto "rentable"; es más, que Mexicana "va muy bien". Con datos incorrectos e incompletos, así como imágenes sin duda falsas, fracasó penosamente en su intento de comprobar esa propaganda.

También ha sido lamentable la reacción de todo el aparato de gobierno contra la ONU y su Informe especializado sobre Desapariciones Forzadas en México. No sólo niegan el evidente desbordamiento, sino igual rechazan el apoyo técnico y financiero que México requiere para la búsqueda y la investigación en este creciente problema, lo que incluye rastrear "los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado", según se señala ahí.

Preveo que en los próximos meses habrá más negaciones y conflictos de este tipo ante reportes de la ONU, la OEA, el FMI, la Organización Mundial de la Salud, las calificadoras internacionales, las variadas instancias estadounidenses... Al tiempo.

En economía, como advierte Macario Schetino, llegamos ya a "el final del camino" con los datos más relevantes: la colapsada inversión fija bruta, el enorme gasto en programas clientelares de apoyo social, el creciente déficit del sector público, la desbordada deuda pública... Buscan dinero debajo de las piedras y continúa el desplome del nivel de vida y de la estabilidad.

La propaganda del gobierno busca esconder las graves crisis que ha generado, pero se vuelve ineficaz y resulta menos efectiva en el extranjero. Tantos casos no se podrán borrar con mentiras ni trucos.

Es un hecho que, con tantos fracasos y problemas, "la propaganda ya no alcanza", subraya Raymundo Riva Palacio. La mentira tiene límites, pues; sobre todo, cuando es desmentida por la realidad una y otra vez.

Y en lugar de olvidarse un poco de esas mañaneras con tanta demagogia y propaganda, se agregan nuevas locuras como una quimérica "atención universal a la salud" o una expropiación de ahorros privados en la Afores para más proyectos muy dudosos. Pero, ojo, necesitamos que gobiernen y tendremos que encontrar otras vías, incluida la creación de valor, que no sean contraproducentes y que faciliten un renacimiento.

* AÚN SURGE POR AHÍ algún lector que se aferra a la idea de que la doctora Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia por su espíritu e inteligencia, no tanto por su intuición y ambición porril con el apoyo de su amigo y promotor, el expresidente... de quien ha sido un simple instrumento, tal como este escribano confirmaba en su anterior columna. Al defender una posición personal, laboral o partidista, estos leales se pronuncian con base en tonterías y equivocaciones en contra de la difusión de hechos. Supongo que algún interés o adoctrinamiento puede producir esas reacciones en contra de un análisis serio del drama que enfrenta ella.

Preocupados y compadecidos, algunos defensores insisten en que sus subalternos le fallan y no la cuidan, que es una estadista brillante con resultados maravillosos, pero rodeada de ineptos e intrigantes que no le permiten brillar. Sin embargo, Jesús Silva-Herzog nos deja ver que ella es la empoderada responsable de las reformas viciadas, y que sigue atizando una desconfianza que desalienta la inversión. No es su equipo reclutado o aceptado por ella, tampoco su estrategia de comunicación: es ella, concluye.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral