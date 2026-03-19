Estimados lectores el día de ayer en televisión nacional escuchaba una noticia que llamó mucho mi atención, referían que en la Ciudad de México se ha incrementado el uso de las motocicletas como un medio más rápido de transporte, incluso establecían que el tiempo de traslado de automóvil y el tiempo que duraba el traslado en motocicleta, era más rápido.

Esto me hace reflexionar en relación al costo del uso de todos los automotores, y que cada vez al menos en nuestra ciudad potosina el manejo de las bicicletas y motocicletas como medio de transporte se ha visto incrementado, principalmente por la rapidez para trasladarse de un punto hacía otro y por ser medios de transporte más económicos; estos suelen ser la opción más viable para la gente joven.

Por otra parte, en los últimos años hemos sido testigos del incremento del parque vehicular en nuestra ciudad, y lo vemos relejado en las horas pico en las principales vías y arterias de la ciudad.

Pero también uno de los principales problemas en este escenario son los accidentes que de manera frecuente vemos en nuestros desplazamientos, por lo que considero carecemos de una educación vial.

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Pero mi querido lector, ¿qué es la educación vial? La educación vial para los especialistas, es el conjunto de conocimientos, valores, hábitos y normas que aprenden peatones, ciclistas, pasajeros y conductores para transitar de manera segura, ordenada y respetuosa en la vía pública. Su objetivo principal es prevenir accidentes, salvar vidas y promover la convivencia armónica entre los usuarios, fomentando el autocuidado.

Por tanto, si analizamos el concepto de educación vial; no solo es responsabilidad de los conductores u automovilistas, sino de los ciclistas, de quiénes manejan motos, y de los peatones, es entonces una responsabilidad compartida.

Además, la educación vial debe ir acompañada de la seguridad vial, ya que el propósito de la seguridad vial es reducir y eliminar los factores de riesgo asociados a los desplazamientos, con el objetivo primordial de prevenir y minimizar los accidentes de tráfico y sus consecuencias devastadoras.

En nuestra ciudad con la complejidad en el transporte que existe en la actualidad tenemos algunos desafíos que emprender, de parte de todos los que manejamos y caminamos en la ciudad.

Algunos de ellos, podrían ser: fomentar una cultura de respeto a las normas; reducir la velocidad; disminuir la conducción distraída, por ejemplo: el uso de celular; seguridad para usuarios vulnerables, como personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad; no consumir alcohol si vas a manejar; y mejorar la convivencia entre automovilistas, ciclistas y peatones, traducido en empatía y tener la certeza de que todos tenemos la misma urgencia al salir de nuestro hogar, tratar de ponernos en los "zapatos del otro".

La limitada conciencia ciudadana, la necesidad de infraestructuras seguras y la adaptación a nuevas tecnologías sostenibles vehiculares son desafíos críticos para reducir la siniestralidad.

En este proceso de los desafíos jugamos un rol importante cada uno de los que nos desplazamos en esta hermosa ciudad. ¿A usted le interesa comprometerse en este desafío vial?

@Marbygm

mbygm99@hotmail.com