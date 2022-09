La educación en su sentido más amplio es la transmisión del conocimiento científico a las personas; así como también hábitos, costumbres y valores de una sociedad. La primera se transmite en las escuelas, por lo que es de fundamental importancia que las condiciones de infraestructura, materiales y docentes sean de alta calidad y libre de ideologías, de tal manera que se transmita información y habilidades que nos permita vivir en sociedad, de ello depende la calidad de vida de las personas, su familia y el nivel de desarrollo del país.

Desde esta perspectiva la educación enfrenta grandes limitaciones, en zonas urbanas y rurales es posible encontrar escuelas que no tienen las suficientes aulas para cubrir la atención de niñas y niños, su equipamiento es limitado, no cuentan con sanitarios higiénicos para garantizar la salud de las y los alumnos; el personal docente es insuficiente o muestra deficiencias en su formación pedagógica; en las escuelas públicas es una situación muy común, pero en las privadas, donde se cobran altas colegiaturas esto no debe ser tolerable.

En pleno siglo XXI, en zonas urbanas, es posible encontrar escuelas privadas que no reúnen las condiciones de infraestructura que garanticen una transmisión de conocimiento científico de calidad, sus aulas son muy pequeñas, no cuentan con ventilación natural, los mesabancos están muy juntos, de tal manera que no permitan la movilidad de niñas y niños, esto puede generar accidentes de fatales consecuencias; en tiempos de pandemia como la de Covid, y otras enfermedades respiratorias puede generar graves daños a su salud.

Aunado a lo anterior, y debido a la baja demanda, hay escuelas que no pueden cubrir todos los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, motivo por el cual se ven en la necesidad de juntar grupos de diferente nivel, con lo cual no se puede cumplir con el programa establecido por la Secretaria de Educación, ¿conocerán su contenido?, las niñas y niños están confundidos, no entienden que grado escolar están cursando, el maestro o maestra los atienden por igual, los padres de familia saben de la situación, pero no hacen nada.

Además la formación pedagógica de los docentes es deficiente, tienen los conocimientos, pero carecen de los métodos de transmisión adecuados, por lo que en lugar de formar habilidades en los alumnos, se limitan a emitir juicios de valor no comprobados por la ciencia; esta situación agrava aún más la formación educativa, afectando su presente, pero sobre todo su futuro, los niveles educativos a los que asistan en el corto plazo se verán en la necesidad de corregir estas fallas, es urgente detener esta situación.

Señores padres de familia, hagan conciencia de la situación educativa de sus hijos, asuman la responsabilidad que les corresponde, el futuro de sus hijos está en riesgos, exijan sus derechos que les corresponden, las escuelas privadas exigen el pago puntual de colegiaturas, ustedes reclamen una educación de calidad, no es suficiente tener una amistad con los dueños de las escuelas, la educación no es un asunto de fe, sino de responsabilidad que se asume en el presente, de lo contrario las consecuencias serán muy graves en el futuro inmediato.

En resumen, la educción es México tiene grandes problemas que hay que enfrentar, pero cuando un privado asume la responsabilidad, este tiene que tener la infraestructura, los recursos humanos y pedagógicos que garanticen una educación de calidad, cuando esto no sucede los padres de familia deben asumir la responsabilidad que les corresponde y tomar decisiones racionales y no solo con base en la fe y amistad. La calidad de vida de las personas y el nivel de desarrollo tiene como principal pilar a la educación, no seamos irresponsables. Próxima colaboración: 05/10/22.

@jszslp