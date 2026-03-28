Hay expresiones que al principio suenan poéticas, casi decorativas, hasta que la realidad las vuelve jurídicas. El derecho a la sombra es una de ellas. Porque en una ciudad cada vez más dura, más caliente y más rendida al concreto, la sombra ha dejado de ser un lujo visual para convertirse en una condición mínima de dignidad urbana. No es un capricho. No es romanticismo vegetal. No es la nostalgia de quienes todavía se conmueven con un árbol. Es, en términos muy claros, una forma concreta del derecho a la ciudad, del derecho a un medio ambiente sano y del derecho a habitar el espacio público sin ser castigados por el calor, el abandono y la estupidez administrativa.

Durante años nos hicieron creer que el árbol urbano era un adorno. Algo bonito, sí, pero prescindible. Un estorbo cuando tapa un anuncio, cuando incomoda una cochera, cuando ensucia una banqueta, cuando obliga a una obra pública a pensar un poco más antes de arrasar. Esa lógica miserable es la que ha devastado nuestro paisaje urbano. Bajo esa visión, el árbol se poda sin técnica, se mutila por conveniencia, se derriba por prisa y se sustituye con discursos huecos, renders bonitos o promesas de compensación que casi nunca reparan de verdad el daño. La vieja política urbana no ve árboles: ve obstáculos.

Pero el derecho ya no debería permitir esa mirada atrasada. El árbol no es un adorno: es infraestructura ecológica. Es regulación térmica, captura de contaminantes, retención de agua, mejora del aire, equilibrio del suelo, paisaje urbano y espacio público digno. También es salud. También es convivencia. También es seguridad. Y sí: también es legalidad. Porque cuando una ciudad pierde sombra, no sólo pierde belleza; pierde habitabilidad. Pierde justicia. Pierde humanidad.

Además, el marco jurídico ya ofrece herramientas suficientes para abandonar la simulación. La intervención sobre el arbolado no puede depender del humor del funcionario, del interés del constructor o del berrinche del particular. La regla debería ser simple y sagrada: nadie toca un árbol sin justificación previa, técnica y autorizada. Nadie. Ni el propietario que cree que puede hacer lo que quiera con todo lo que está frente a su predio. Ni el desarrollador que pretende que la obra vale más que la vida. Ni la autoridad que confunde permiso con impunidad. Si de verdad existe una causa legal para intervenir un árbol, debe existir también dictamen, motivación, procedimiento, supervisión y, en su caso, restitución. Lo demás no es gestión urbana: es arbitrariedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y aquí conviene decir algo incómodo pero necesario: el problema no es sólo que falten leyes; el problema es que sobran gobiernos que no las respetan. Porque en esta materia la simulación suele disfrazarse de tecnicismo. Se tala y luego se promete reponer. Se destruye primero y se explica después. Se mutila para "despejar" cables, anuncios o vialidades, como si el árbol siempre tuviera que ceder y la obra jamás pudiera rediseñarse. Se pinta de verde el discurso mientras se vacía de sombra la ciudad real.

Frente a eso, el ciudadano no puede seguir siendo espectador. El modelo de justicia ambiental que ya existe exige algo más que indignación digital. Exige vigilancia, documentación, denuncia, exigencia de información, seguimiento y presión pública. Exige entender que defender un árbol no es pelear por una planta: es defender una pieza esencial del espacio común. Es impedir que lo público se administre como botín y que el paisaje urbano se rediseñe contra la gente. El derecho a la sombra no se mendiga; se ejerce.

Tal vez ha llegado el momento de dejar de hablar del árbol como ornamento y empezar a hablar de él como garantía. Tal vez ha llegado la hora de asumir, con toda seriedad, que el derecho a la sombra existe aunque todavía incomode a quienes sólo entienden el lenguaje del concreto. Y tal vez también ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: una ciudad que no protege su sombra es una ciudad que renuncia, poco a poco, a proteger a su gente.

Por eso hay que nombrarlo. Por eso hay que defenderlo. Por eso hay que volverlo causa pública, exigencia jurídica y prioridad urbana. Porque en tiempos de calor extremo, devastación cotidiana y autoridades demasiado cómodas con la mutilación del paisaje, defender la sombra ya no es un gesto simbólico. Es una forma de defender la vida.

Delírium trémens.- En San Luis Potosí, el gobierno sí sabe dónde poner el dinero: 50 millones para la Arena Potosí, espectáculo, concreto y foto; pero para algo verdaderamente vital, como un sistema de monitoreo de la calidad del aire, otra vez no alcanzó, otra vez no se pudo, otra vez "para después". Así de torcida está la jerarquía pública: sí hay presupuesto para el aplauso, pero no para proteger la salud de 1.1 millones de habitantes de la zona metropolitana. Luego que no nos hablen de bienestar, cuando prefieren invertir en propaganda antes que en respirar.

@luisglozano