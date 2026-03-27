Perseguir a inocentes

"Es mejor arriesgarse a salvar

a un hombre culpable que condenar a un inocente".

Voltaire, Zadig, 1747

Zulema Cortez es una empleada bancaria, con una hija de un año y cinco meses, y 20 años de experiencia en fideicomisos. Administraba uno para un contrato de generación de electricidad entre el municipio de Aguascalientes y Next Energy. Como fiduciaria, su responsabilidad era manejar los recursos bajo los términos acordados entre el fideicomitente, que pone el dinero, y el fideicomisario, que lo recibe. El fiduciario no establece los términos del contrato ni es responsable del proyecto. Su trabajo es solo administrar el dinero y hacer los pagos, si se cumplen los términos del contrato. Sin embargo, hoy Zulema está detenida por hacer su trabajo.

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En 2019 el ayuntamiento de Aguascalientes, encabezado por la panista María Teresa Jiménez, firmó un contrato con la empresa Next Energy del Centro, ampliado en 2020, para un proyecto que incluía la instalación e interconexión de 1,919 microplantas de generación con 60,024 paneles solares en edificios públicos y la construcción de un parque fotovoltaico en Cañada-Honda. El sistema quedó listo hace más de cinco años, pero no opera porque el gobierno federal de López Obrador, que se oponía a las inversiones privadas en electricidad, negó los permisos.

El proyecto se politizó. Tere Jiménez contendió y ganó las elecciones para el gobierno estatal en 2022. El partido Morena, entonces encabezado por Mario Delgado, presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la República por presunta corrupción. A esta se sumaron otras tres en años subsecuentes. El propio municipio de Aguascalientes, encabezado por el panista Leonardo Montañez, inició un juicio mercantil en 2023 para evitar los pagos del contrato, debido a que Next Energy no había podido cumplir con las entregas de electricidad por el veto presidencial. En 2024 la ciudad promovió una denuncia de fraude contra el proveedor y logró privar de la libertad al principal accionista. El 2 de diciembre de 2025 la FGR remitió la denuncia de 2022 a la Fiscalía de Aguascalientes.

Puede uno culpar del fracaso del proyecto a la entonces alcaldesa y hoy gobernadora, que consideró que hacer una asociación público-privada para generar electricidad solar era factible y beneficioso para Aguascalientes, además de ser legal en el marco jurídico vigente. Puede uno responsabilizar al gobierno de López Obrador, que consideraba que no podía permitirse un contrato con una empresa privada para generar electricidad limpia, aunque fuera legal. Lo que no tiene sentido es culpar al fiduciario, ya que el fideicomiso es solo un vehículo de pago, sin responsabilidad en la operación del proyecto.

Zulema Berenice Cortez Silva, Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo de Banco Afirme, que administraban el fideicomiso (Zulema trabaja ahora en otra institución), han sido detenidos en Aguascalientes por presuntas responsabilidades penales. Es un abuso enorme que nos demuestra la injusticia de la justicia mexicana.

Este caso ofrece varios mensajes preocupantes. Revela que en el México de la 4T un proyecto con claros beneficios puede ser detenido, aunque sea legal, por una ocurrencia presidencial. Pone en riesgo cualquier acuerdo productivo de una empresa con el gobierno, como los que quiere impulsar la presidenta Sheinbaum en el Plan México, ya que demuestra que se puede encarcelar a alguien solo por contratar un proyecto legal. Nos dice también que los nuevos tribunales mexicanos pueden privar de la libertad no solo a los responsables de una operación, sino también a los fiduciarios. México es un país en el que se encarcela a inocentes.

Baja tasa

Poco importó que la inflación haya repuntado en marzo. Tampoco que, por la turbulencia internacional, la Reserva Federal haya mantenido los intereses en Estados Unidos. Ayer Banxico bajó la tasa de referencia 25 puntos base a 6.75 por ciento.

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