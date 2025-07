El motor estratégico que impulsa el crecimiento de las empresas

En cualquier empresa, cuerpo humano, máquina, etc. Siempre existe un motor que los haga funcionar y que los mantenga de manera activa y a estas herramientas vitales se les conoce como “Motores” en el caso del cuerpo humano nuestro motor es el corazón y en las industrias serían las máquinas y en las mismas máquinas los motores que las hacen funcionar y mantienen desempeñándose de forma efectiva.

Para que los motores funcionen adecuadamente, es necesario darles mantenimiento y cuidarlos de forma constante y permanente, así que para que las empresas funcionen adecuadamente es indispensable que cuenten con un área o departamento de mercadotecnia (motor), con el fin de que cumplan con los requerimientos establecidos en sus planes estratégicos.

He conocido un sinnúmero de empresarios y altos directivos que no tienen una idea clara de la importancia de los departamentos de mercadotecnia y la forma en como ésta herramienta puede ayudarles no solo en incrementar sus ventas sino en cumplir con sus planes estratégicos.

Quiero platicarles de algunos elementos clave que dependen del área de mercadotecnia y que bien llevada les favorecerá enormemente:

Ventas con dirección (Enfoque)

Uno de los principales objetivos de cualquier empresa es incrementar sus ventas. El área de mercadotecnia aporta información clave sobre el mercado (Data Analysis), tales como hábitos del consumidor y tendencias, lo que permite diseñar estrategias efectivas de comunicación, promoción y distribución. Esta información garantiza que los productos o servicios se dirijan al público correcto, en el momento adecuado y con un mensaje relevante.

Cada vez más se han estado desarrollando por parte de las áreas directivas una mayor cultura sobre la forma en como el análisis de datos a profundidad genera grandes beneficios al hacer ventas mucho mayor estructuradas y dirigidas a ciertos mercados.

Además, la mercadotecnia trabaja en estrecha colaboración con el equipo comercial, optimizando recursos y alineando esfuerzos para lograr objetivos más ambiciosos y sostenibles.

Posicionamiento sólido

Top of Mind (Posicionamiento) se dice fácil, pero lograr que las empresas ganen un lugar en la mente de los consumidores es un trabajo extenuante y para los expertos de mercadotecnia y otra vez es aquí en donde los departamentos de marketing tienen que lograr que sus marcas resalten ante sus competidores.

En mercados saturados, el posicionamiento de marca, hace la diferencia. El departamento de mercadotecnia define la identidad de la empresa, su propuesta de valor y la forma en que se comunica con su audiencia. Esto se traduce en campañas que construyen imagen, reputación y lealtad, elementos clave para sobrevivir y prosperar en el largo plazo.

Una marca bien posicionada no solo atrae consumidores; también retiene talento, llama la atención de inversores y establece vínculos duraderos con la sociedad.

Inteligencia estratégica

La mercadotecnia no es únicamente promoción. Incluye análisis de competencia, estudios de mercado, gestión de marca, innovación de producto y estrategias digitales. Un departamento sólido permite a las empresas anticiparse al cambio, adaptarse con rapidez y tomar decisiones basadas en datos concretos, no en intuiciones.

Además, fomenta la innovación al identificar necesidades no cubiertas, nuevas oportunidades y formas creativas de conectar con el cliente.

De hecho, hay una diferencia importante entre “Investigación de Mercados” e “Inteligencia de Mercados” siendo que la primera se enfoca con mayor énfasis en la obtención de datos y la segunda en la forma en como esos datos serán interpretados para el desarrollo de estrategias.

Sinergia empresarial

El área de mercadotecnia articula esfuerzos con otras áreas como ventas, atención al cliente, logística y recursos humanos, impulsando una visión integrada que maximiza el impacto de cada acción. No se trata solo de “vender más”, sino de construir relaciones significativas, generar valor y consolidar una cultura organizacional orientada al mercado.

En resumen, no pongas a los contadores, ingenieros, administradores, etc. A desarrollar estrategias de marketing para eso están los expertos que conocen a su mercado y trabajan estrategias bien dirigidas para hacer que sus consumidores adquieran su productos o servicios de manera constante.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda