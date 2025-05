Elección Judicial

Llegó el momento esperado, inician campañas candidatos a jueces y a juezas locales, muchos perfiles de entrada se saben, no garantizan la independencia judicial sobre todo frente al ejecutivo estatal. Mi columna ha estado abierta, desde hace semanas, a proyectos togados sensatos.

En esta ocasión es el turno de Carlos Hernández Elizondo, candidato a Magistrado del STJ, boleta rosa, número 22, quien nos comparte su opinión sobre la Reforma Judicial:

[“”] Por décadas, el Poder Judicial ha sido el bastión de la justicia y la última esperanza para quienes buscan ser escuchados y protegidos frente a los poderosos y arbitrarios. Esta misión, enunciada por José María Morelos y Pavón en la génesis del México independiente, cobra renovada importancia ante la Reforma Judicial recientemente plasmada en nuestra Constitución. Este cambio no solo marca un hito histórico, sino que también abre la puerta a un proceso inédito: la selección de jueces y magistrados por voto ciudadano, asegurando paridad de género.

Este momento exige no solo experiencia, sino también compromiso ético y sensibilidad hacia las necesidades de los más vulnerables. Desde mis primeros pasos en la abogacía, he tenido el privilegio de ejercer en diversas trincheras del ámbito jurídico. Como egresado de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la UASLP y maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, he construido una carrera en torno a la actividad jurisdiccional, enfocándome en el servicio a las personas más necesitadas de justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mis años en el Instituto Federal de Defensoría Pública, donde ingresé mediante un riguroso examen nacional, y mi labor en órganos jurisdiccionales y administrativos en Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, me han permitido consolidar un perfil profesional orientado al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Mi desempeño, respaldado por la ética y la rectitud, se alinea con los principios esenciales de justicia: “Ad Justitiam per Jus” (a la justicia por el derecho), porque una justicia tardía es, en esencia, justicia negada.

La Reforma Judicial representa un reto monumental para nuestro sistema democrático. Los nuevos operadores del derecho deberán encarnar no solo el conocimiento técnico, sino también la independencia y autonomía necesarias para garantizar el acceso a la justicia que el artículo 17 constitucional consagra. La ciudadanía exige un Poder Judicial que inspire confianza y brinde certeza; y quienes aspiramos a ser parte de esta transformación debemos asumir esta responsabilidad con honor y convicción.

En este contexto, mi postulación como magistrado no es solo un anhelo profesional, sino una oportunidad para aportar mis conocimientos y experiencia en beneficio de aquellos que claman por justicia. Esta no es una labor que se tome a la ligera, pues representa asumir la responsabilidad más alta en la resolución de litigios y la protección de derechos fundamentales.

La Reforma Judicial es nuestra oportunidad histórica para construir un sistema de justicia que verdaderamente sirva a todos, especialmente a los más vulnerables. En ello, radica el futuro de nuestra democracia.

En 100 PALABRAS con SUCELY ZULIZARAY- Ella es una propuesta fresca y renovadora para la Judicatura Familiar. Licenciada en Derecho por la UASLP, con especialidades en Derecho Privado y Métodos Alternos de Solución de Conflictos, su trayectoria de más de una década en el Poder Judicial refleja su compromiso con la justicia. Su sólida formación, que incluye una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, se complementa con capacitación en perspectiva de género y protección a grupos vulnerables. Como madre de tres niñas, Rodríguez Olvera aporta sensibilidad y empatía, promoviendo una justicia cercana, humana y protectora. Estaremos siguiendo muy de cerca a la candidata número 139 Boleta Verde.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com