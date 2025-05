Elección kafkiana

“El objetivo de todos estos

cambios no era hacer que funcionara mejor el gobierno. El propósito era volver el gobierno más partidista, los tribunales más obedientes,

más sujetos al partido”.

Anne Applebaum,

Twilight of Democracy

Christine Murray del Financial Times advirtió ayer que “México se está embarcando en un experimento kafkiano para elegir a jueces”. The Economist señaló el 15 de mayo que “México está ahogando el estado de derecho. Elegir a los jueces será malo para la gobernanza y bueno para las pandillas”. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, declaró el 5 de noviembre de 2024: “Si bien pudiera decirse que es una reforma democrática para hacer a los jueces más cercanos al pueblo, de hecho, los hace menos responsables democráticamente, pues a quien deben responder los jueces es a la ley y la Constitución”. Amrit Singh de la Escuela de Derecho de Stanford y Adriana García, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la misma facultad, afirmaron el 4 de septiembre de 2024 en el New York Times: “¿Elegir jueces en México? Es una mala idea. Si se adopta, politizaría el poder judicial más allá de cualquier perspectiva y le quitaría los dientes para detener los abusos del poder”.

La presidenta Sheinbaum ha declarado que la elección de jueces convertirá a México en “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”. La verdad es exactamente la contraria. Al hacer que los juzgadores busquen la popularidad antes que el respeto a la ley, se introducirá un nuevo elemento de corrupción en los tribunales. Por otra parte, el reparto de listas de candidatos aceptables por el partido de gobierno y los Servidores de la Nación no es democrático.

Ayer la mandataria se quejó de las movilizaciones de la CNTE, pero no de las que bloquearon los accesos a medios de comunicación o vialidades, sino de la que se dirigiría al INE. “Plantean ir al INE, me pregunto yo: ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral?... Están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo”.

Pero no es la derecha la que cuestiona la reforma. La defensa de un estado de derecho ha sido siempre una causa progresista. Son los reaccionarios en el poder los que piensan que los jueces no deben salirle al presidente “con el cuento de que la ley es la ley”.

La reforma destituyó a los juzgadores de carrera y busca sustituirlos con otros serviles a un gobierno cada vez más autoritario. La aprobó una mayoría calificada artificial en el Congreso, que en la elección de 2024 solo consiguió 54.7 por ciento de los votos. Se aprobó por la vía rápida, sin que los legisladores hubieran tenido tiempo de leerla o de medir las consecuencias. Tanto es así que hoy buscan corregir sus errores haciendo enmiendas, como la del artículo 97 de la Constitución.

No solo es reaccionaria la reforma, sino que las elecciones judiciales han sido diseñadas con una ineptitud enorme o una perversidad total. Las boletas son extraordinariamente complejas y los candidatos desconocidos, pero no se les permite promoverse. El sistema facilita la elección de los candidatos ya conocidos, como las ministras de Morena en funciones.

Contra lo que debe ser una democracia, el actual proceso es incierto, pero el resultado ya está definido, como en los tiempos del partido hegemónico. López Obrador, Sheinbaum y Morena están regresando a México a un sistema sin contrapesos, en que el jefe del ejecutivo concentra todo el poder. Esto no nos hace un país más democrático.

Observadores

El INE ha acreditado a 158,911 observadores electorales para la elección judicial, me dice el consejero Uuc-Kib Espadas. Rechazó a muchos, ya que recibió 316,498 solicitudes. En la elección de 2024 solo hubo 25,126 acreditaciones. ¿Qué busca este inusitado número de “observadores”?

