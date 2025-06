Elegir otro poder

Se llegó el día de ir a votar y ver en qué para este experimento de supuesto talante democrático. ¿Votar o no votar? Esa es la cuestión.

En estos días no ha faltado quién llame a no votar, aunque participar en la vida pública del país es un derecho y una obligación. Razones hay, cierto, pero influir en otros, con mentiras, sobre todo, es desleal, por decir lo menos. Hace tiempo, cuando hubo llamados a dejar la boleta en blanco, no lo hice. Tampoco voté por el burro Cleofás o he practicado el voto útil dándoselo a otro partido. El voto es instrumento personal y como dijo José Saramago: “He aprendido a no tratar de convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro”

Esta vez no voy a votar, principalmente porque estoy fuera del estado, en un encuentro de escrituras. Gracias a eso me voy a perder el espectáculo de ver en vivo a quienes vayan a llenar sus boletas. Es la primera vez que los ciudadanos emitirán su voto no tras la cortina sino sentados, para ver bien los nombres y los colores. Hay quienes hasta acordeones hicieron para atinarle a sus gallos o a los que dice su partido que son los buenos. A ver qué pasa.

Esta semana andamos en Comalcalco y Paraíso, Tabasco, a dónde las poetas y promotoras culturales Rocío Jiménez (Lunamia) y Karina Pérez Chablé nos invitaron generosamente para participar en el Festival Mundial de Cultura y Ecología 2025 y 12° Encuentro internacional de las artes “Mujeres del Edén que Reverdecen con la Palabra”, donde hubo presentaciones de libros, una antología que ellas preparan, lectura de obra propia y visita a escuelas.

Organizado por el colectivo artístico independiente Odisea Cultural, este encuentro es independiente y sin ánimo de lucro. Al contrario, los promotores culturales solemos tener pérdidas, como César Delgado en la Otra FIL de Rosamorada y otros colegas en sus respectivas matrias.

El escritor Alejandro Aparicio de Oaxaca, el cantautor Rudy, la cuentacuentos Guadalupe Ocampo, la bailarina Elia Diaz Guapillo, el periodista decano Prisciliano Jiménez Roda (periódico Golfo de México) y otros personajes hicieron de Comalcalco un lugar más cálido. De San Luis Potosí fuimos Martha Soriano, Fabiola Amaro y un servidor.

El rescate de historias y el reconocimiento a quienes nos han antecedido suele ser algo que dejamos para después. Tantas historias se pierden porque no ponemos atención o dejamos que mueran quienes las conocieron o vivieron.

De los candidatos y candidatas a integrar el nuevo Poder Judicial no conozco muchos, algunos ojalá que lleguen. Otros no deberían estar en las boletas por muchos motivos, como plagio académico, amiguismo o desconocimiento de las leyes, por no hablar de violencias varias.

Votar es un gran poder, votar por un Poder tan múltiple como es el Judicial debería ser una gran responsabilidad que la mayoría parecemos no tener. El Legislativo hoy parece una caricatura, de tan servil que se ha vuelto.

En Estados Unidos un juez declaró inconstitucionales algunas decisiones unipersonales del presidente Trump. Aquí pareciera un sueño guajiro la división real de poderes. Solo con pensamiento crítico podemos hacer que los políticos hagan lo que deben hacer, porque como saben que no les pasa nada, hacen lo que quieren. La concentración de poder sabe del silencio cómplice, y aso se atiene.

Hasta la próxima semana, electorado.

