ERROR EN POLÍTICA ENERGÉTICA y EXTERIOR DE MÉXICO

Basados en los datos del número 33 de este blog, de fecha mayo 30 de 2018 llamado GASODUCTOS, analizaremos lo que está pasando en Europa a raíz de la guerra en Ucrania y la escasez de gas en el propio continente por las decisiones políticas tomadas con sus consecuencias sociales y lo que pasará en México si no nos alineamos con los gringos, especialmente si regresa Trump.

En México ya repetimos hace años el error que hoy tiene sumida a Europa en un gravísimo problema económico y social, y que repercute ya en estos días en el aspecto ecológico. Europa, si bien estaba en una TRANSICIÓN ENERGÉTICA hacia las llamadas energías limpias que no lo son en su totalidad, cometió el error de base de depender en sus energías fósiles en un porcentaje de más del 70 % del suministro de Gas Natural de Rusia, sin dar crédito a lo que dijo el GENERAL PATTON en 1945 antes de que lo mataran los mismos gringos, que “LOS RUSOS NO SON EUROPEOS, SON ASIÁTICOS”, y hoy después que los europeos los consideraron como europeos actuaron como asiáticos y reaccionaron a las sanciones económicas occidentales, decidieron cerrar la llave del gas a los gasoductos que llevan el gas de Siberia a toda Europa. En estos momentos ya está cerca el invierno, que es la época de mayor consumo de gas y los precios de los combustibles se han disparado en todo el mundo, especialmente en Europa, donde la gasolina vale más del doble de hace un año en algunos países, lo cual está desatando huelgas enormes en Francia y Alemania que puede terminar en resultados políticos y sociales insospechados. En Francia ya van varios paros nacionales reprimidos con violencia y gases lacrimógenos; en Alemania cuatro de las más grandes compañías transnacionales se declararon en quiebra; en Inglaterra el primer ministro anterior duró solo unas semanas y se acaba de nombrar a un INDU-INGLÉS como nuevo primer ministro, una especie de OBAMA en versión inglesa. De ese tamaño empezarán a ser las consecuencias de políticas energéticas dependientes de combustibles fósiles que reaccionaron tarde al cambio. Europa tendrá un invierno muy frío en todos aspectos.

Pues bien, en México tenemos 18,000 kilómetros de gasoductos, EU tiene casi 2,000,000 de kilómetros y Rusia cerca de 200,000. Recordaremos que un gasoducto es una tubería que conduce gas natural, la mayoría de las veces a una velocidad de entre 25 y 35 km/hora. Sus efectos ecológicos propios es la modificación del hábitat en general y deforestación que provocan a su paso.

Nosotros estamos exactamente en las mismas condiciones que Europa antes de la invasión a Ucrania, ya que el 100% de nuestras importaciones de gas provienen de EU y desde 2010 hasta 2022 hemos aumentado nuestras importaciones de gas en un 800%, por lo que nuestra dependencia energética de EU es 8 veces mayor que en 2010. El aumento mayor se dio hasta el año 2018. Con ese gas y gracias a las erróneas políticas del director de CFE y campeón de la corrupción de nuestro sistema, MANUEL BARTLETT, hoy el 45% de la energía eléctrica de nuestro país se genera en termoeléctricas, que utilizan gas en su conversión de energía. Lo anterior quiere decir que dependemos en un 45% de la energía que se produce con el gas de nuestros vecinos.

Si bien aquí el problema no es una invasión gringa o extranjera a nuestro país, el problema es la POLÍTICA EXTERIOR Y LA POLÍTICA ENERGÉTICA de nuestra autollamada 4T, que está incumpliendo contratos al por mayor, especialmente nuestra CFE, con EU y Europa (IBERDROLA) y ya está la diferencia en análisis en los paneles del T-MEC. Además, su tendencia a contradecir la política gringa muchas de sus veces con razón, pero en otras no, mas como decía Alberto Cortez: “ellos tienen la sartén por el mango y el mango también”, lo cual acarreará tarde o temprano sanciones y presiones por parte de los gringos, que nuestro Bartlett ni ve venir y es muy sencillo. Si no nos alineamos con las políticas internacionales, energéticas y en general con ellos, cierran la llave del gas como lo hizo Putin con Europa y en dos semanas sin energía en México éste o cualquier régimen se termina.