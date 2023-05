De cara a las expectativas electorales del 2024, en el imaginario popular prevalece la idea de que la competencia principal será entre las alianzas Morena-PVEM-PT contra PAN-PRI-PRD. Al menos en el caso de San Luis Potosí no parece que vaya a ser así. Dependiendo del ajuste de algunas variables todavía en el aire, es altamente probable que la competencia más cerrada y quizá incluso más ruda, sea la que se dé entre Morena y el Verde.

La casi segura alianza entre ambas formaciones a nivel nacional para la elección presidencial no necesariamente se reproducirá en nuestro estado para el caso de las restantes candidaturas: senadurías, diputaciones federales y locales, y ayuntamientos. De hecho, parece factible que ambos partidos se enfrenten en competencia cerrada por todas o muchas de esas posiciones.

Quienes más claro parecen tener estos escenarios son justamente las cabezas reales de ambas fuerzas políticas: Ricardo Gallardo Cardona y Gabino Morales. Al menos así se deduce del empeño puesto por ambos, cada uno por su lado, en ampliar su clientela electoral y con ello su cosecha de votos. En el caso del coordinador de los programas sociales de la federación, sus preparativos incluyen la reincorporación de Leonel Serrato a su equipo de operadores. Aparentemente el exsecretario de Comunicaciones y Transportes recuperará, si no es que ya lo hizo, la coordinación de las acciones de Bienestar en la zona metropolitana San Luis-Soledad. Sábado y domingo Leonel acompañó a Gabino a eventos tanto oficiales como partidistas.

Por su parte, Gallardo Cardona se apresuró a concretar el ofrecimiento que en semanas anteriores hizo al presidente López Obrador, de apoyar con recursos estatales el programa que beneficia a personas con discapacidad a fin de ampliar su cobertura aquí. Con ese motivo logró la visita de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la semana pasada.

Además, luego de que finalmente Claudia Sheinbaum decidiera venir a San Luis -cosa que salvo imprevistos ocurrirá el próximo sábado- Gallardo logró que le permitieran participar en la organización de la visita, elemento clave para él luego de haberlo hecho antes con las restantes Corcholatas, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Del lado de la dirigencia morenista que en los hechos ejercen a dúo Gabino y Rita Ozalia Rodríguez, además de la reincorporación de Leonel, han comenzado a tomar medidas para que los beneficiarios de los programas federales no se confundan y tengan claro que se los deben a Andrés Manuel López Obrador y no a Ricardo Gallardo. El Gobierno del Estado tiene los propios, pero son mucho menores en cuanto a alcances y montos.

En esta dinámica de competencia, los coordinadores municipales de Bienestar, que jefatura Gabino, han comenzado a recibir un mismo discurso para pronunciarlo en los eventos de entrega de beneficios. El mismo aquí que en Xilitla, Cedral o Salinas, cuyo texto deja muy claro que los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, a jóvenes capacitándose para el trabajo, a campesinos reforestando el campo, a padres de familia de escuelas públicas, y créditos para ampliar o reparar viviendas, son todos de López Obrador, no de Gallardo.

Además, en el ámbito de Bienestar, de un tiempo para acá los eventos donde se hace entrega de cualquier apoyo, se promueven en toda la comunidad y se omite cualquier referencia al gobernador y sobre todo a su partido, el Verde.

Esto va a ir evolucionando, bajo la premisa de que en la elección Presidencial podrán ir juntos como hermanos siameses, pero en todas las demás, aquí en San Luis, la pugna va a ser feroz.

Gallardo Cardona irá a la competencia con la necesidad de combatir (o por lo menos negociar) en varios frentes a la vez: con Morena en las urnas y con el Niño Verde o Manuel Velasco en las listas de candidatos. La bolsa de votos acumulada por el mandatario potosino y su generosidad en calidad de caja chica del PVEM, sin duda le alcanzarán para varias candidaturas relevantes, pero no para todas las que él quisiera.

El jueves pasado el Ceepac autorizó un nuevo partido político local, de nombre Movimiento Laborista San Luis. Es una criatura gallardista. Toda la tramitología previa a su registro la condujo Ernesto Barajas Ábrego, secretario General del Ayuntamiento de Soledad. En el caso de candidaturas locales (gobernador, diputados y alcaldes), el MLSL puede postular las que le ordene Gallardo, pero necesariamente sería para confrontar a todos los demás partidos, ¡incluidos sus aliados! Es así porque en sus primeras elecciones ningún partido nuevo puede hacer alianza o coalición con otros; debe competir sólo y lograr mínimo el 3 por ciento para conservar su registro.

LO OFENDIERON

El extenso escrito de Leonel Serrato, divulgado por él mismo el jueves anterior, a propósito de su baja calificación en el “Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental”, hay que leerlo con cuidado. Cualquiera que lo haga, se percatará de que es una crítica demoledora, implacable, de ese invento gallardista que nadie acaba de entender bien a bien para qué sirve. Dos veces aguantó la humillación implícita en ser el secretario peor calificado. A la tercera los mandó al carajo. Y tengan ustedes por seguro que éste no es el fin de la historia.

Me hubiera gustado reproducir íntegro ese texto, pero no dispongo del espacio suficiente. Puedo, en cambio, hacer una selección de los pasajes que me parecen más interesantes y reveladores. Anticipo mi conclusión personal: lo que Leonel dice, sostiene y argumenta -no sin una buena dosis de mordacidad- es que lo calificaron como el peor por hacer bien su trabajo.

Luego de enumerar los supuestos parámetros de la medición y su consecuente calificación, LS saca pronto la afilada navaja de la ironía: “Vistos los indicadores me sorprende muchísimo la generosidad de la evaluación que se ha hecho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mi cargo”.

Viene enseguida la diatriba disfrazada: “Esta Secretaría es una entidad sui generis, hasta este gobierno se condujo sin rigor, siempre con discrecionalidad, no podía ser de otra manera, pues era fuente inagotable de recursos indebidos para los funcionarios del viejo régimen; se hincharon de robar”. Continúa: “Nunca antes, sino hasta ahora, en el fallo del 04 de agosto de 2022, las concesiones se otorgaron por concurso de antigüedad”. Agrega: “Hasta este gobierno las quejas de la ciudadanía no tenían consecuencias, se arreglaban ‘en corto’ con una propina, una mordida”.

Dice también que “Hasta este gobierno las revistas eran ventas al mayoreo de calcomanías”, y que “la SCT no tenía archivo de concesiones, concesionarios, vehículos u operadores”. Enfatiza que “los permisos temporales (invento carrerista para no otorgar concesiones formales) se expedían hasta porque la mosca volaba (de circulación sin placas, de circulación sin póliza de seguro, de circulación mixta de carga y pasaje cuando era sólo de pasaje; de transporte escolar para que también fuera de personal, de circulación sin tarjeta de circulación, de circulación foránea, de circulación urbana siendo rural, de transporte de personal a granel, de transporte de sustancias peligrosas, de operación en zona urbana en hora restringida, de vehículo esencial durante la pandemia, sin serlo, desde luego). El requisito, pagar, aparte de los derechos oficiales, un estipendio”.

Más adelante revela: “Hasta este gobierno en la SCT se multaba y se cancelaba la multa por el mismo funcionario cínico, con una propina, desde luego. Finanzas ni pío decía, y el pasaje del camión y el taxi subía año con año, puntualmente en enero”.

Luego, pasa a formular algunas interrogantes: “¿En qué indicador (de los utilizados para evaluar su desempeño) queda registrado el combate a la corrupción; en qué indicador queda asentado que las solicitudes de cuestiones ilegales se niegan no bien se presentan; en cual de los indicadores queda patente que no se otorgan privilegios?”.

Remata: “¿Hay manera de medir que ya no se condonan impuestos ni derechos, ni se cancelan multas en forma indebida?”. “¿Cómo calificar la negativa al aumento al pasaje sin cumplir las normas y los acuerdos pasados?”, “¿Cómo queda calificada la negativa tajante a otorgar concesiones sin concurso a pseudo líderes para que no bloqueen el distribuidor Juárez o la Alameda?”.

Si mi interpretación es correcta, lo que Leonel viene a decir es: Hice cosas verdaderamente importantes y me califican por pendejadas.

Contra lo que puede parecer de entrada, creo que es un texto escrito no por alguien dominado por la ira sino por alguien profundamente herido, moralmente lastimado. Son un par de cuartillas que no se han consumido en sí mismas. Traerán consecuencias. De mí se acuerdan.

COMPRIMIDOS

Cosas que no checan: la Oficialía Mayor de Gobierno confiesa cándidamente que no paga sus finiquitos y otras prestaciones económicas a varios centenares de jubilados, por la simple y sencilla razón de que no tiene dinero. En simultáneo, el Ejecutivo avanza con la adjudicación del contrato de construcción de la Arena Potosí, cuyo costo brincó de 300 a casi 500 millones. Una vez firmado el contrato respectivo, en cosa de dos semanas, la SEDUVOP deberá pagar entre 100 y 150 millones de pesos en calidad de anticipo para el arranque de las obras. No checa, no checa.

No suena mal que el gobierno del Estado, sobre todo uno tan rico y competente como el nuestro, se haga cargo del servicio de abastecimiento de agua potable en toda la entidad. Hay un solo pequeñísimo obstáculo: la Constitución federal dice que no se puede, que eso es competencia y responsabilidad de los municipios. Todo por no preguntar primero.

Días después de la última visita del presidente López Obrador (viernes 14 de abril) el director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, vino en plan muy discreto a esta capital. Trabajó varias horas con el personal de la delegación estatal y se fue sin siquiera acercarse a Palacio de Gobierno. Hasta ya que se había ido publicó una fotografía de su visita en sus redes sociales.

Si nota usted que el secretario Uñas Largas no se quita la mascarilla ni para comer y que se mandó hacer unas más grande de lo normal, no vaya a pensar que tiene un pavor patológico al Covid-19. Lo que pasa es que la hinchazón que le dejó en la cara la cirugía plástica que se practicó hace unas semanas va bajando muy lentamente. Se quitó las patas de gallo, se redujo la papada y quien sabe cuántas cosas más. Quiere verse guapo ahora que vaya al altar. ¿Quién pagó el costoso tratamiento de belleza?

Hasta el próximo jueves.