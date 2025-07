Exportación de basura y desechos de países ricos a países pobres

Con un claro criterio de DESPRECIO HACIA LA ECOLOGÍA del planeta, los países ricos exportan a los países pobres miles de toneladas de desechos de todo tipo, desde aparatos electrónicos obsoletos, coches de los llamados “chocolates”, hasta prendas de ropa usada, pensando equivocadamente que con el hecho de exportarla ya salieron del problema, pero la globalización que estos mismos países inventaron les regresa parte del problema tarde o temprano.

Empezaremos analizando el caso de la ROPA Y TEXTILES usados que exporta EUROPA a ÁFRICA, que es un continente explotado hasta el cansancio por Europa y su imperialismo, y que actualmente siguen explotando con nuevas formas como ésta en que INGLATERRA exporta a GHANA desechos textiles. Tan sólo en 2024 enviaron y exportaron a Ghana 57,000 TONELADAS de ropa y textiles, de los cuales el 40 % no es reutilizable o sea 23,000 toneladas de desechos textiles acaban en los ríos y mares del país africano.

Las marcas que son conocidas en todo el mundo como MARK & SPENCER, NEXT, ZARA, H&M, etc., que son las promotoras de la llamada FAST FASHION que promueve el CONSUMISMO DESMEDIDO en las economías de países ricos y en las poblaciones de altos y medianos ingresos de países medianos y pobres, son la causa de que hayan amentado los desperdicios de ropa en todo el mundo.

La velocidad de exportación de contaminación de INGLATERRA a Ghana es tal que el Banco Mundial financió en Ghana un vertedero para depositar los desechos textiles con duración de diseño de 10 años, y en menos de 5 años colapsó el vertedero, que se incendió y quedó ardiendo por más de 8 meses, provocando una liberación de CO2 y otros gases, producto de los textiles derivados de petróleo que contaminaron aún más la atmósfera del planeta -no sólo de Ghana-. Ahí es donde parte del problema que exportaron los ingleses les va de regreso, la otra parte es que la ropa que termina en ríos y mares genera los micro plásticos que se distribuyen por todo en océano en mayor o menor grado, y son consumidos por la fauna marina que por medio de la pesca globalizada se distribuye en todo el mundo, incluida Inglaterra, y el problema regresa a sus orígenes, en este caso directo a quien ingiere esos alimentos en un claro ejemplo de EQUILIBRIO CÓSMICO.

El otro gran problema es la exportación de DESECHOS ELECTRÓNICOS que nuevamente envían los países ricos a países pobres, más de 60 millones de toneladas anuales, de las cuales sólo se registra legalmente el 18 %, lo demás se mueve entre fronteras sin control alguno. A esto se agrega el problema de que en el tratamiento y reciclaje de sus componentes trabajan 16.5 millones de menores de edad sin ninguna protección física en su trabajo y menos protección social, y laboran en medio de materiales peligrosos como PLOMO, MERCURIO, PLÁSTICOS, etc.

Analicemos el caso de los teléfonos, que en el mundo son 16,000 millones de aparatos; es decir, 2 aparatos por cada habitante del planeta, de los cuales 5,300 millones se desechan por año, cerca de una tercera parte del total. Este fenómeno es muy común entre todos nosotros y nuevamente intervienen dos factores para que esto suceda, el primero es la OBSOLESCENCIA PROGRAMADA, es decir que desde fábrica se diseñan para que empiecen a fallar después de determinado tiempo u horas de uso, pudiendo durar mucho más si no se programaran para fallar a futuro y de esta manera sostener una demanda con su respectivo impacto ecológico. En segundo lugar está el CONSUMISMO DESMEDIDO, que nos es inducido por la propaganda, basta sólo ver la TV y cómo se nos incita a tener el último modelo de teléfono ya que es la moda y eliminar y enviar nuestro teléfono que todavía funciona a los desechos electrónicos que serán reciclados en un pequeño porcentaje en el mejor de los casos, y lo demás será exportado a economías pobres principalmente en África, Asia y América Latina.

Qué hacer en lo personal. Analízate a ti mismo: Cuánta ropa tienes de sobra, cuántos zapatos no usas, no cambies de teléfono por moda, la mayoría de las funciones del teléfono no las usas, no cambies tu coche, los actuales tranquilamente trabajan en buen estado más de 200,000 kilómetros, y un gran etc., todo lo anterior sin modificar grandemente tu estilo de vida.