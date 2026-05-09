Fracking en México

(Cuarta parte)

Hoy analizaremos la experiencia y consecuencias en el mundo real sin estudios teóricos y rollos políticos, y sin "GRUPO DE EXPERTOS" previamente maiceados y que forman parte del mismo sistema que se supone nos gobierna. Veamos lo que pasó desde hace 20 años en zonas de COLORADO y NUEVO MÉXICO en EU, o sea el experimento real y que con seguridad se REPETIRÁ EN LAS ZONAS DE MÉXICO si nos metemos en esa imposición gringa de Halliburton. Las dos principales CONSECUENCIAS REALES de esta práctica del FRACKING son la CONTAMINACIÓN DEL AGUA y PRODUCCIÓN DE SISMOS, y ambas son fácilmente explicables.

La contaminación del agua es porque de inicio se contamina al agregársele los QUÍMICOS NECESARIOS para provocar la reacción que libera el gas y el petróleo que después es bombeado a través de los cientos de pozos a la superficie, además de que la mitad de esa agua queda inyectada en las capas de la tierra junto con los químicos, queda contaminada en el proceso con GAS METANO de la propia explotación que se filtra por los malos revestimientos internos de los pozos, o sea que es agua que no sirve y contaminará a más mantos acuíferos por su propia circulación en las capas interiores del planeta, así de lógico y sencillo. A este respecto, vale la pena recordar que cada vez extraemos más agua para usos domésticos en las ciudades desde profundidades mayores, o sea que nuestros hijos y nietos algún día tomarán de esa agua que nosotros, algunas generaciones antes, contaminamos. Esa es la herencia que les dejaremos a futuras generaciones en las zonas de Fracking, en nuestro caso partes de TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN y COAHUILA, para empezar.

Ahora bien, el agua infiltrada en las capas de subsuelo contribuye a la consecuencia más inmediata y peligrosa que es el INCREMENTO EN LA INTENSIDAD Y EL NÚMERO DE SISMOS. La experiencia real en las zonas de fracking de EU -Colorado y Nuevo Mexico-, indica que en 5 kilómetros alrededor de cada pozo aumentan el número de sismos de tierra en la superficie y su intensidad, y en zonas ASÍSMICAS que no conocían terremotos hasta el año de 1999 que se inició la práctica del fracking se han registrado 16 terremotos de magnitud 3.8 en escala de Richter en dichos estados.

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La explicación de estos terremotos es bastante lógica en su origen humano y es que fracturas las capas tectónicas en forma horizontal y vertical, formando millones de telarañas de fractura tridimensional, las cuales además se LUBRICAN CON EL AGUA QUE INYECTARON y facilita su deslizamiento unas sobre otras, provocando los SISMOS EN LA SUPERFICIE. Nuevamente, así de sencilla y lógica la explicación de este resultado del fracking.

Estos resultados se repiten del otro lado del país, en EU en las zonas de fracking de OKLAHOMA y TEXAS, con las mismas consecuencias al grado que ya existe el término "TERREMOTOS INDUCIDOS", o sea artificialmente producidos por nosotros mismos, y el más grande registrado fue en TEXAS de magnitud 4.0 en el año 2018. En todo EU la media de terremotos hasta 2008 fue de 24 por año, en la actualidad se registran más de 325 terremotos por año de magnitud 3 o superior, o sea que aumentaron un 1,350 % o sea 13.5 veces más que antes del fracking. ¿Se necesitarán estudios cuando ya está la experiencia?

Se sabe que en las zonas de los estados mencionados en Mexico ya se han realizado algunas explotaciones de fracking y por lo tanto ya iniciamos nuestra carrera en busca de PETRÓLEO y GAS, así como CONTAMINACIÓN y SISMOS. Veremos cómo se nos trata de imponer una exigencia de nuestros vecinos gringos y sus empresas petroleras y cómo nuestro gobierno, que dice ser del pueblo, LO RECHAZA O CONDENA a sus gobernados de esas zonas a las consecuencias aquí comentadas.