Fortalecer el Sistema de Coordinación Fiscal

Un tema que ha sido relevante para el desarrollo económico del país ha sido la evolución que ha tenido el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que siendo Presidente López Portillo y el Secretario de Hacienda el Mtro. David Ibarra Muñoz, se tomó la decisión de introducir el Impuesto al Valor Agregado en el país, en sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y eso fue aparejado con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Antecedentes del Sistema fueron las Convenciones Nacionales Fiscales: por ejemplo, en 1925 se celebra la primera Convención Nacional Fiscal convocada por la Secretaría de Hacienda y con participación de los gobiernos estatales, con el objetivo de discutir los principales problemas relacionados con las leyes fiscales, federales y estatales. Posteriormente en 1932 se celebra la Segunda Convención, teniendo como objetivo la corrección del Sistema Fiscal Nacional delimitando las jurisdicciones fiscales de la federación, así como la de los Estados y los Municipios, entre otras cosas se abordaron temas para unificar los sistemas locales de impuestos y la combinación de estos con el sistema federal, finalmente la Tercera Convención Nacional Fiscal se realizó en 1947 con una agenda un poco más amplia que incluía el análisis y proyección de la imposición Federal, Estatal y Municipal; la estructura del plan nacional de auditoría; así como la designación de un organismo encargado de llevar a la práctica los resultados de Convención. La creación por parte de la Secretaría de Hacienda y los gobiernos Estatales participando en el desarrollo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, destacando la reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, INDETEC y la Junta de Coordinación Fiscal. Evidentemente que todo esto llevó un paso gradual y era necesario que se fortaleciera dicho sistema, organizando la primera Convención Nacional Hacendaria, siendo el Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.

En mi caso particular fui en 1987-1988 presidente de la comisión permanente de Funcionarios Fiscales representando a la Zona Fiscal 7, que integraban los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla.

La organización de la Primera Convención Nacional Hacendaria surge a partir de la propuesta de los Gobernadores que pertenecían a la CONAGO asícomo también de la disposición en ese momento de la Secretaría de Hacienda, se organizo la misma enQuerétaro, un foro representativo e importante con representantes de los tres órdenes de Gobierno, esto es el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales representados por un grupo selecto. Como parte del proceso hubo negociaciones entre los tres órdenes de gobierno, pero finalmente se establece la primera Convención Nacional Hacendaria, contando con un consejo directivo, una coordinación técnica, una dirección ejecutiva, 7 mesas de análisis y propuestas y comisiones técnicas. Se designó al Presidente de la República para presidir el consejo, teniendo como auxiliar al Secretario de Hacienda.

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Recuerdo entre los gobernadores que participaron a Eugenio Elorduy de Baja California, Pablo Salazar de Chiapas, Patricio Martínez García de Chihuahua, Manuel Angel Núñez Soto de Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks de Guanajuato y de Alfonso Sánchez Anaya. También participó en ese espacio el presidente de la Cámara de Diputados, correspondiendo en una parte importante al INDETEC y a la Coordinación conEntidades Federativas de la SHCP.

Hay que destacar que los legisladores federales participaron con el carácter de "Invitados Permanentes" dada la relevancia de los acuerdos legislativos para la Convención, al igual que elPresidente del Senado de la República Enrique Jackson.

brunodavidpau@yahoo.com.mx