Nuevo vino de la Ribera del Duero en San Luis

Existen vinos que buscan impresionar desde la primera copa con músculo, madera y pirotecnia. Y existen otros, menos estridentes, que apuestan por un camino mucho más difícil: la elegancia. Viña Otano Ribera del Duero "9 Meses" pertenece a esta segunda categoría. No presume grandes campañas publicitarias ni colecciona puntuaciones internacionales, pero detrás de su etiqueta se esconde un linaje enológico capaz de despertar inmediatamente la atención de cualquier aficionado serio al vino español.

El responsable es Isaac Fernández Montaña, miembro de una familia histórica del vino riojano y sobrino de Mariano García, el legendario director técnico de Vega Sicilia entre 1968 y 1998. Hablar de Mariano García es hablar de una figura decisiva en la construcción del prestigio moderno del vino español; hablar de Isaac Fernández supone asomarse a una generación formada bajo esa disciplina silenciosa donde el viñedo, el tiempo y la precisión pesan más que las modas. Durante los años ochenta, Isaac participó en vendimias históricas de Vega Sicilia, absorbiendo una filosofía que todavía hoy define su estilo: vinos sobrios, equilibrados y profundamente gastronómicos.

La familia Montaña hunde sus raíces en Fuenmayor, La Rioja, desde 1886. Allí nació Viña Otano como una casa vinculada al vino tradicional riojano, pero con el paso del tiempo el proyecto amplió horizontes hacia otras denominaciones españolas. Ribera del Duero apareció entonces como un territorio natural para desarrollar una interpretación más contemporánea de la Tinta del País, aunque sin perder el sello clásico de la familia.

A diferencia de otras bodegas de gran infraestructura, el proyecto ribereño de Isaac Fernández funciona casi como una labor de orfebrería. No se trata de levantar una catedral del vino, sino de seleccionar cuidadosamente parcelas concretas en la provincia de Burgos, especialmente en Fuentecén, donde la altitud y los suelos calizos permiten obtener uvas de notable frescura y tensión.

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Su crianza define perfectamente la intención del vino. Nueve meses en barrica representan un delicado punto de equilibrio: suficiente tiempo para aportar estructura, profundidad y matices especiados, pero no tanto como para eclipsar la fruta. El resultado evita los excesos de extracción y sobremaduración que durante años dominaron parte de la Ribera del Duero.

En copa, revela precisamente esa filosofía de equilibrio que Isaac Fernández aprendió en los grandes años de la Ribera clásica. El color es vivo, con reflejos violáceos hermosos. En nariz aparecen frutos rojos frescos acompañadas de flores, un suspiro de especias dulces y un elegante fondo tostado procedente de la barrica. Nada sobresale en exceso; todo parece construido para convivir con armonía.

En boca sorprende por su frescura. Tiene cuerpo y estructura, pero evita la pesadez. Los taninos son redondos, la madera acompaña sin dominar y el final deja recuerdos de cacao amargo, regaliz y fruta madura sin sobremadurez. Es un vino pensado más para la mesa que para la exhibición, más cercano al clasicismo elegante de la vieja escuela ribereña que a los tintos hipertrofiados que durante años marcaron tendencia.

Quizá uno de los aspectos más interesantes de Viña Otano sea precisamente su discreción. La marca no figura en los circuitos habituales de puntuaciones de Robert Parker o The Wine Advocate, ni parece interesada en construir un relato de exclusividad artificial. Su prestigio ha crecido más bien entre restaurantes, comerciantes especializados y consumidores que reconocen en ciertos vinos una cualidad difícil de cuantificar: autenticidad.

Quien descorche una botella de Viña Otano "9 Meses" no encontrará un vino diseñado para deslumbrar en una cata rápida ni para acumular titulares. Encontrará algo quizá más escaso: un Ribera del Duero honesto, refinado y sereno, elaborado por un enólogo formado en una de las grandes tradiciones del vino español. Un vino que no necesita levantar la voz para dejar claro de dónde viene su nobleza.

Si quieres probarlo, escríbeme un correo. El precio es lo que más gustará después del vino.

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