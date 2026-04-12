Fútbol femenino pone piedra

Hoy en día, el fútbol femenino no solo existe en México, sino que brota y florece. Es un hecho, el cual quedó a plena vista en SLP en los últimos días con la Copa Potosí Femenil y la Copa Santa María del Río, ambos siendo torneos de primer nivel en el estado, atrayentes de turismo deportivo, generando prensa positiva alrededor de la república, y marcando el estado por excelencia en infraestructura y planeación.

Como cambia el mundo, porque claro, en años atrás casi no se hablaba del fútbol femenino, lo cual fue una ruptura tremenda considerando la importancia de eventos como la COPA71 en México, el mundial no oficial de hace medio siglo.

Definitivamente, la COPA71 fue un parteaguas a nivel internacional para el deporte femenino, y la final entre Dinamarca y México sigue siendo el partido de fútbol con mayor asistencia en la historia, estimándose en 110,000 espectadores en el Estadio Azteca. Pero, el torneo posteriormente fue despreciado e ignorado por las autoridades, incluyendo a la FIFA, que interpretó el éxito del encuentro como una amenaza para el fútbol varonil.

No obstante, las mujeres no se dieron por vencidas, y poco a poco la semilla dio un fruto muy tangible en SLP estos días, durante los cuales estuve en conversación con Jackie Puga, futbolista que participó con el equipo Oro La Piedad de Querétaro en la Copa de Santa Maria del Rio. Puga y su equipo terminaron campeonas del torneo, pero su perspectiva indica la mayor importancia del fútbol y sus posibilidades para las mujeres:

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"Hace unos diez años no se hablaba de fútbol femenino. En México era muy poco visto que una mujer jugara en diferentes ligas en torneos, ya que se tenía la creencia de que el fútbol solo era para hombres. Era muy raro encontrar antes algunas escuelas femeninas para poder practicar el fútbol. Pero con el paso de los años, hemos demostrado que las mujeres también podemos sobresalir en este deporte. Ahora hay muchas mujeres que se han motivado a practicar el fútbol, siempre hubo muchas interesadas, pero no había la posibilidad de poderlo practicar. Ahora pues, nosotros ya contamos con diferentes instalaciones, diferentes lugares donde pueden desarrollar este tipo de capacidades y habilidades que fortalecen a las mujeres mental y físicamente, y se han creado diferentes ligas a nivel mundial donde el fútbol está a tope. Las personas que practican estos deportes, sean hombres o mujeres, tienen una perspectiva diferente de la vida. Se enfocan en la práctica y dejan de preocuparse por su salud."

Y ahí está el tema, como indica Jackie Puga, porque la gran victoria del deporte no está en ganar partidos, sino en superarse a uno mismo. A ella le queda claro que "es muy importante para niños, jóvenes y adultos, ya que día a día nos ponemos nuevos retos, nos exigimos, generamos nuevas habilidades y nos mantiene sanos mentalmente y físicamente, ya que practicar un deporte nos exige comer bien, dormir bien y estar en continuo aprendizaje. El ser un jugador, el entrenar, implica siempre seguir aprendiendo, seguir luchando. Y no solo pueden ser jugadoras, sino también directoras, técnicas auxiliares o parte del cuerpo técnico. Además, ya hay muchas mujeres que actualmente ya están participando como árbitros en Liga MX varonil y femenil. Todo eso nos ayuda en el empoderamiento como mujeres de alzar la voz, de poder demostrar que nosotras también tenemos las cualidades y las capacidades para hacer cualquier tipo de actividad en general, sea deporte o sea trabajo. Creo que hemos demostrado que realmente podemos lograrlo."

Así es, sin duda. Se demostró y se sigue demostrando. El fútbol fememino es una fuente de gran orgullo no solo para las mujeres que lo integran, sino para todo México, y en particular para el estado potosino con los torneos de las últimas semanas en SLP.