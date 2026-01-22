Estimados lectores de la Columna Política y Administración, quiénes escribimos en esta columna, reactivamos las publicaciones, les enviamos un abrazo y les deseamos que este año sea próspero y se cumplan sus proyectos personales. Además, agradecemos a esta casa editorial por poder continuar con las publicaciones de este equipo en la columna.

El día de hoy, quiero compartir algunas ideas del trabajo colaborativo que puede hacer el gobierno con la ciudadanía, ante todo el escenario internacional que hemos vivido en estos días, donde vemos divisiones entre países. Pienso que un concepto clave para muchos de nuestros gobiernos, es la cogobernanza.

Primero, hay que describir el término de "gobernanza", de acuerdo a politólogos especialistas en esta materia, la gobernanza, es el proceso de tomar decisiones y regular asuntos públicos y sociales involucrando diversos actores (gobierno, sector privado y sociedad civil)

Para otros especialistas gobernanza, describe las reglas formales e informales, que establecen las pautas de interacción entre diversos actores en el proceso de toma de decisiones y como se toman éstas desde el nivel nacional hasta el local.

Una variación de esta gobernanza, es la gobernanza colaborativa o cogobernanza, que es el proceso de deliberación y acción compartida que vincula a las instituciones privadas y públicas, a la sociedad organizada y a la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el ecosistema de políticas públicas. Construye un espacio público compartido, a través de generar capital social y una nueva cultura política.

El propósito de este ejercicio definido como cogobernanza, implica cuestionar al actual sistema público, alejarse del sistema burocrático y articular nuevos espacios, situándonos en una nueva forma de hacer política, donde se involucren actores diversos y donde los gobiernos abran la oportunidad de que el ciudadano común pueda opinar y participar en las acciones gubernamentales, no solo en el ejercicio de planeación, sino en el diseño, implementación y la evaluación de sus resultados.

En los últimos años, podemos identificar muchos ejercicios de cogobernanza que han presentado como buenas experiencias gobiernos de diferentes niveles, federal, estatal y municipal, claro que tiene un mayor impacto en el caso de los gobiernos locales y en especial de los gobiernos municipales.

Ejemplos de gobernanza colaborativa se identifican a nivel internacional, 1. Estonia (caracterizada por Gobernanza Digital), es reconocida mundialmente por su modelo de "e-Estonia", donde casi todos los servicios públicos están digitalizados, lo que ha reducido la burocracia y aumentado la eficiencia. 2. Acuerdo de París (Cambio Climático): Un marco exitoso de cooperación internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.3. Singapur (Administración y Eficiencia): ocupa los primeros lugares en índices de buen gobierno (como el Chandler Good Government Index) gracias a sus instituciones sólidas, baja corrupción y un servicio público de alta capacidad. 4. Noruega (Consenso y Recursos): Se destaca por su gobernanza basada en el consenso, la gestión responsable de recursos naturales y una democracia inclusiva. 5. Ruanda (Transformación de Servicios): ha logrado una rápida modernización en la prestación de servicios públicos, convirtiéndose en un referente de innovación en África.

En el caso de nuestro país, México, se presentan experiencias exitosas, como la zona de la Laguna en Coahuila y Durango, donde se trabajó en materia de seguridad pública y planeación urbana, medio ambiente con un liderazgo compartido. Iniciativas de gobierno abierto como el Multi-City Challenge, que se realiza en Municipios de Nuevo León (San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García), este programa que busca que los gobiernos locales desarrollen soluciones innovadoras a problemas públicos ambientales o de movilidad, mediante el uso de datos, tecnología e inteligencia colectiva, con apoyo de expertos y un enfoque de bajo costo y rápida implementación. Otro ejemplo más, es la creación de organismos como la Comisión de Biodiversidad en Hidalgo. En CDMX hay más ejemplos de cogobernanza, como es el Presupuesto Colaborativo, Consejos de Gobierno Abierto, Estrategias de resiliencia ente otros.

Mi querido lector, Usted que proyectos de gobernanza conoce en nuestro estado, y ¿qué tanta disposición tiene, para poder sumarse al ejercicio de la gobernanza colaborativa?, ¿considera que es un buen ejercicio para construir ciudadanía?

