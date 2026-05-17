Héroes sin capas

Desde hace ya varios años, siento que los Rotarios me están persiguiendo. Todo empezó con un colega en la ciudad de Samaná de la República Dominicana, quien siempre tenía - según yo - demasiados compromisos con la organización: un evento por acá, otro por allá. Fuera de mi frustración egoísta con lo que yo entonces entendía que era su no-cumplimiento con nuestras compartidas prioridades laborales, ignoré todo el tema. Los Rotarios eran tan opacos para mi como el mar que rodeaba la península donde estábamos. Luego, más allá en otros lugares, empecé a escuchar sobre el tema desde otras fuentes, y de vez en cuando vi alguna promoción en un edificio o alguna rotonda anunciando el apoyo de los clubes de Rotary International. Así fue que poco a poco me empecé a enterar de ellos, y sobre todo me llamó la atención ver que al parecer los Rotarios eran una organización que existe por casi todo el mundo. En ese contexto de presencia amplia, entonces, no fue tan gran sorpresa cuando esta última semana me topé inesperadamente con el Dr. José Andrés Azcárate Varela, Presidente del Club Rotario San Luis Potosí.

Actualmente - me comentó el Dr. Azcárate - hay 7 sedes locales de Rotary International en la capital Potosina, también conocidos como capítulos. Estos 7 forman parte de más de 32,700 en el mundo, con más de 1,200,000 socios. La organización nació en Chicago en 1905, fundada con las ideas del abogado estadounidense Paul Harris para juntar gente, hacer tejido social, y ayudar a la comunidad. En términos de funcionamiento, las sedes operan de manera autónoma para ejecutar proyectos humanitarios y de servicio social en sus respectivas comunidades. De estos grupos, el más antiguo en SLP es el Club Rotario San Luis Potosí del Dr. Azcárate, y fue fundado en 1925 - así que el año pasado celebraron sus 100 años. Sus principales responsabilidades de labor - o ´avenidas´ - se enfocan en sectores de la población de bajo nivel socioeconómico, en las áreas de salud (sobre todo salud materno e infantil), medio ambiente, educación y apoyo a personas de la tercera edad.

Por su parte, el Dr. Azcárate, siendo cirujano plástico, encabeza un proyecto de corrección bajo cirugía de labio y paladar hendido. Esta fisura labio-palatina es una malformación congénita que afecta a 1 de cada 650 niños y ocurre cuando los tejidos de la cara y la boca no se unen correctamente durante el embarazo, y afecta la alimentación, el habla y la audición. La buena noticia es que es tratable con un equipo de especialistas multidisciplinario, y ahí es donde entra el Dr. Azcárate y el Club Rotario San Luis Potosí, con un equipo de 6 personas, entre ellos el cirujano, enfermeras, y psicólogo - todos trabajando sin cobro, y con los Rotarios asumiendo el costo de los insumos, quirófano etc. Cada paciente lleva entre 3 y 6 operaciones, dependiendo de la severidad del caso, y el apoyo es continuo durante todo el proceso. Hasta la fecha llevan 482 operaciones.

Es más, en toda la república hay proyectos importantes e impactantes llevados a cabo por los Rotarios. En Monterrey, por ejemplo, impulsan activamente la protección de la Mariposa Monarca a través de proyectos binacionales. Entre las acciones concretas, recaudan fondos para plantar miles de árboles de oyamel (el hábitat natural de la mariposa) en los santuarios de hibernación; en el área metropolitana de Monterrey capacitan a jóvenes mujeres para promover la creación de hábitats y jardines para polinizadores en la ciudad; y apoyan iniciativas de investigación científica en espacios locales como el Parque Ecológico Chipinque para conocer el comportamiento de descanso y alimentación de la mariposa monarca en su paso por el área metropolitana.

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En un mundo complejo y fracturado, es cada vez más importante celebrar entendidas que nos unen, y que fortalezcan el tejido social. Que pena me da saber que me tardé tanto en entender y reconocer el labor de Rotary International, pero aquí están, dónde han estado durante generaciones, apoyando con la remodelación de escuelas, entregando sillas de ruedas, respaldando eventos de música, bailes y canto para personas de la tercera edad - y mucho más. Como bien dice la frase, las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Con los Rotarios, claramente tenemos un ejemplo que trae ese dicho a la actualidad, tanto a nivel internacional, en México, y - por supuesto - en San Luis Potosí.