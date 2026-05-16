Gas Metano y su efecto invernadero

Normalmente al referirnos al efecto invernadero pensamos en el CO2 que producimos con la combustión y procesos industriales, por ser los más evidentes y que producimos todos los HOMO SAPIENS directa o indirectamente. Pero el GAS METANO, cuya fórmula química es CH4, es el responsable del 30% del CALENTAMIENTO GLOBAL actualmente. La vida del Metano en la atmósfera es de 12 años, mucho menor que los siglos de vida del CO2. El principal problema ecológico con el METANO es que es 28 veces más eficiente ATRAPANDO CALOR EN LA ATMÓSFERA que el CO2; o sea que equivale a 330 veces más dañino que el CO2 por volumen.

El 60% de las emisiones de METANO es producida por nuestras actividades productivas, principalmente por AGRICULTURA y GANADERÍA, o sea producción de alimentos, COMBUSTIBLES FÓSILES emitidos durante la producción de nuestras gasolinas y combustibles, y por último la DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS, especialmente basureros a cielo abierto.

Por lo anterior es urgente desde el punto de vista ECOLÓGICO disminuir nuestras emisiones de METANO. En COMBUSTIBES FÓSILES, que son responsables del 20% de las emisiones de Metano, es más sencillo de controlar, ya que su producción es puntual en los lugares donde se producen y manejan los propios combustibles, y gran parte se elimina al controlar las fugas del gas en el proceso. En RESIDUOS, que son responsables del 35% de las emisiones de Metano, también la solución es en los lugares puntuales donde están los vertederos de basura, y se puede hacer colectando el propio gas en vertederos semicontrolados y utilizándolo como fuente de energía.

Sin embargo, la producción de METANO en agricultura y ganadería es mucho más difícil, ya que se producen en todo el planeta donde se esté realizando dichas actividades, y es responsable del 40% de las emisiones de dicho gas.

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Solo el 5% es producido por la propia Naturaleza, especialmente en ZONAS DE HUMEDALES.

Nos enfocaremos en la producción de metano de la agricultura y ganadería. En el caso de la ganadería, el Metano se produce por los procesos digestivos de BOVINOS, OVEJAS y CABRAS, o sea en nuestra producción de carne. La mayor producción de este proceso digestivo es porque los organismos que están en el aparato digestivo de los animales producen dicho gas al descomponer los alimentos dentro de su estómago y genera la expulsión del Metano a través de ERUCTOS, más que flatulencias. Se estima que un bovino adulto produce entre 250 y 500 litros de Metano por día. Se han elaborado diferentes estudios en el mundo para amortiguar este fenómeno y se descubre que se puede controlar por medio de la alimentación, ya que la cantidad de Metano producido por el animal es mayor cuando está estabulado y alimentado con grano y alimentos procesados que cuando está en LIBRE PASTOREO, en el que se alimenta de pastos y ramoneo, que son sus alimentos naturales y para los que ha evolucionado por millones de años.

En el caso del Metano producido por agricultura, es principalmente por la descomposición de los residuos agrícolas, es decir lo que sobra de la producción de los granos especialmente de MAÍZ, TRIGO y ARROZ, que son las principales cosechas del planeta y de las que todos los HOMO SAPIENS nos alimentamos directa o indirectamente. En este caso, especial mención debemos dar a la producción de arroz, que al trabajarse en campos inundados genera las condiciones exactas para producir más metano durante su crecimiento y cosecha, y éste es el alimento esencial para 4,000 millones de habitantes del planeta, especialmente en ASIA.

Qué estamos haciendo o al menos INTENTANDO HACER en lo firmado y comprometido por los gobiernos, es que para el año 2030 se reduzca la producción de Metano en un 30%, meta que parece imposible, ya que estamos aumentando nuestro consumo de COMBUSTIBLES FÓSILES con las políticas que nos están imponiendo nuestros vecinos del norte desde su presidencia hasta Wall Street, que es el encargado de dar viabilidad financiera a esta agresión ecológica contra nuestra casa-planeta.

Como siempre, lo más importante es ¿QUÉ PODEMOS HACER EN LO PERSONAL sin depender de la demagogia y discursos huecos de nuestros políticos? Basado en lo aquí descrito, bajar en nuestra presión ecológica por medio de NUESTRO CONSUMISMO exagerado y fomentado por todos los medios de comunicación especialmente. BAJAR NUESTRO CONSUMO DE CARNE, BAJAR NUESTRA QUEMA DE GASOLINA, MANEJAR ADECUADAMENTE NUESTRA BASURA, etc. De no hacer algo, la temperatura del planeta seguirá aumentando, con las consecuencias que ya conocemos.