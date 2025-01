In-D: ¡Hay tiro!

Lo hemos venido comentando en este espacio desde hace un par de años. La inteligencia artificial se acerca como un tsunami y nos va a sacudir a todos. Si bien ya contamos con ella en nuestro día a día, considero que aún falta conocer y experimentar su impacto total. La IA nos ha dado algunas probaditas de sus alcances, nos ha ofrecido la "membresía de prueba" para que sepamos de lo que es capaz.

Dentro de la industria de la música la inteligencia artificial no solamente se ha convertido en una herramienta para la composición y creación de nueva música. También ha permitido que algunos proyectos musicales obtengan una especie de inmortalidad. La llegada de la grabación del sonido en 1888 sentó precedentes para inmortalizar la obra de los compositores e intérpretes. Por medio de las grabaciones podemos escuchar cuantas veces nos venga en gana la voz de artistas que ya murieron.

La "inmortalidad musical" ya no se concentra únicamente en la posible reproducción de grabaciones hechas décadas atrás. Ahora, por medio de la inteligencia artificial, los proyectos musicales pueden continuar con una carrera productiva y creativa incluso después de haberse desintegrado o, incluso, después de haber fallecido.

Probablemente los ejemplos más populares en este momento sean Abba, banda icónica del movimiento disco, quienes llevan ya algunos años de gira por todo el mundo sin salir de sus casas. Esto se ha logrado por el desarrollo de los llamados "Abba-tars", representaciones virtuales de los cuatro integrantes de la banda, mismos que se encargan de interpretar sus grandes éxitos ante millones de personas.

Algo similar sucede con la mítica banda de hard rock estadounidense: Kiss. La banda neoyorquina decidió bajar el telón después de casi cinco décadas en activo. Pero el legado de la agrupación continuará con su versión digital. Esta nueva etapa de Kiss continuará con giras mundiales, incluso se habla del lanzamiento de música inédita desarrollada por la IA sin ningún tipo de intervención de los miembros reales de la banda.

Ahora los tiempos son diferentes, conforme la IA se va colando en nuestra realidad iremos experimentando ciertas situaciones que antes parecían sacadas de la ciencia ficción. El próximo mes seremos testigos de la primera entrega del Grammy en la que está nominada una canción desarrollada por medio de la IA. The Beatles vuelven al Grammy después de no haber sido nominados desde el siglo pasado. Esta vez su nominación es por la canción "Now and Then", misma que no hubiera sido posible crear sin el uso de la inteligencia artificial.

¡Hay tiro! Seremos testigos, por primera vez en la historia, de una contienda musical entre algunas voces muertas (como la de Lennon y Harrison) contra voces actuales como la de Billie Eilish y Taylor Swift. Sin duda alguna el uso de la IA resulta maravilloso y nos abre un panorama del cual solamente conocemos un pequeño porcentaje. Pero, como todo en esta vida, tiene también sus ventajas y desventajas. Contar con este tipo de tecnología nos impedirá poder sepultar a los muertos. Solían decir por ahí que muerto el perro se acabó la rabia. Pero la IA nos ha condenado a la inmortalidad.

¿Es bueno o malo? Eso solamente el tiempo lo dirá.