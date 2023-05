Inflación en México y en el mundo

Los ganadores no son los que nunca fallan, sino los que nunca

La inflación es un impuesto invisible, ya que, sin darnos cuenta, casi todos los bienes y servicios que adquirimos tienen un aumento en sus precios y la mejor catadora de ello, es el ama de casa, qué a diario ve este fenómeno económico. Sin embargo, la medición de la inflación en nuestro país la lleva a cabo el Banco de México (BANXICO) y el INEGI, ahora con solamente 24 artículos (canasta básica), cuando en un momento se clasificaba con 72 productos. El mexicano no vive de 24 artículos y es por ello, que separé la inflación general y la inflación en alimentos procesados, ya que es la que más ha crecido. También se distingue con las características de inflación subyacente (los bienes y servicios que poco se mueven) y la no subyacente (bienes con movimiento), sin embargo, es más práctico hablar sobre las dos enunciadas al inicio; general y alimentos. Dentro de la calificación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el pronóstico se avizora a un 5.34 % de inflación y al cierre de la primera quincena de mayo la cifra fue del 6 %. Lo esperado por el gobierno es del 3 % al cierre del año.

La inflación es un fenómeno económico que campea en todo el mundo y sólo respeta a las naciones que son más independientes y autónomas para la producción industrial, comercio y que producen los artículos agroalimentarios suficientes para no depender del exterior, al igual que su sistema energético sea lo más autónomo. Para ello se requiere orden en la administración del sector público y del sector privado. Para muestra, la inflación alimentaria durante el año 2022, en Venezuela ascendió al 426 %, Líbano 350 %, Argentina 115 %, Zimbabue 102 %, Irán 71 %, Turquía 54 %, Gran Bretaña 19 %, Suecia 16.8 %, Alemania 16.8 %, Unión Europea tuvo una inflación del 16.4 %, Francia 14.9 %, España 12.9 %, Italia 12.14 %, México 10.5 %, Japón 8.44 %, Canadá el 8.3 %, EEUU 7.74 %, Brasil 5.88 %, India 3.84 %, China el 0.4 % y Rusia 0.01 %. Tengamos en mente que ésta es una inflación en Alimentos Procesados.

Hay factores que influyen directamente en la inflación y uno muy importante es la energía, en todas sus formas, gasolina, diésel, electricidad, etc. Los precios de éstos mueven los costos de los bienes producidos, ya sea en la industria, el campo, el comercio, turismo, etc. Existen distintos precios de éstos en cada país y por ejemplificar algunos comentaré los referentes (en dólares) de la gasolina por cada litro: en Líbano $6.11, Hong Kong $2.96, Japón $1.26, Canadá $1.21, México $1.21, India $1.18, Brasil $1.09, China $0.95, EEUU $0.95, Rusia $0.63, Arabia Saudita $0.62 y Kuwait $0.28, (precios calculados de gasolinas del mismo octanaje por W:S.). La inflación general se mide en base a los productos más requeridos para el bienestar de una persona o una familia. En México se le llama Canasta Básica y por supuesto no es lo suficiente para la manutención de una familia con 24 productos. En América Latina, Panamá fue el país con menor inflación durante el año 2022, con el 2.9%, Brasil marca un 5.79 %, Argentina 94.8 %, Uruguay 8.2 %, Costa Rica 7.82 %. En otras naciones también el impacto de dos años de una economía muy limitada por la pandemia detonó la inflación y en Estados Unidos durante el año 2022 creció en un 7.7 %, a Canadá 5.2 %, Gran Bretaña el 10.5 %, Alemania un 7.9 %, Francia 5,2 %, Italia 8.1 %, Japón 2.3 % y Rusia registró un 11.94 %, India 5.8 %, China 1.8 % y Sudáfrica el 5.9 %. Lo dicho, la inflación es un impuesto invisible que llega por factores internos y externos, encarece al sector productivo y con ello a los bienes y servicios del país. La competencia y la mala administración, también crean inflación.

