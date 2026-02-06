Inmigrantes

"Cerraremos la frontera. Detendremos la invasión de ilegales en nuestro país".

Donald Trump, 12.10.2024

Hoy Estados Unidos es un país radicalmente distinto al que era. Muchos estadounidenses viven con la impresión de que su país ha sido objeto de una invasión de otros pueblos. Rechazar al extranjero es una reacción natural a la inmigración. En la Ciudad de México hemos visto manifestaciones xenófobas en protesta por el asentamiento de una población estadounidense de unos cuantos cientos o miles. Solo el 1 por ciento de la población mexicana ha nacido en el extranjero, una cifra extraordinariamente baja en las comparaciones internacionales.

En 1950 Estados Unidos tenía 151 millones de habitantes, 89.5 por ciento blancos. La principal minoría era negra, 10 por ciento, que provenía de las personas introducidas al país como esclavos en tiempos coloniales. Un 6.7 por ciento había nacido en el extranjero, pero provenía principalmente de Italia, la Unión Soviética, Canadá y Alemania, países mayoritariamente blancos. Se calculaba una población hispana de solo 1.5 por ciento.

El censo de 2020, apenas 70 años después, mostraba otra realidad. Para empezar, el número de habitantes se había más que duplicado y alcanzado los 331 millones. La población blanca no hispana había descendido a 57.8 por ciento. Los hispanos o latinos (blancos y negros) se habían convertido en la primera minoría, con 18.7 por ciento. La población negra no latina había aumentado ligeramente a 12.9 por ciento. Había un número importante de asiáticos, 5.9 por ciento, mientras que un 4.1 por ciento se consideraba de dos o más razas no hispanas. Los indígenas norteamericanos y de Alaska eran apenas 1.1 por ciento.

En 2024, Estados Unidos tenía una población nacida en el extranjero de 46.2 millones, 14.8 por ciento. Según el censo de 2020, los principales países de origen eran ahora México, la India, China, las Filipinas y El Salvador. Los blancos no hispanos dejarán de ser la mayoría entre 2040 y 2050. No, no podemos culpar a muchos estadounidenses por sentir que su país ha sido invadido.

La migración fue la plataforma política de Donald Trump. En su primera campaña, la de 2016, prometió construir un muro en la frontera con México para frenarla. En 2024 ofreció cerrar la frontera para detener la invasión de inmigrantes. y lo ha logrado. El número de inmigrantes ilegales que entra al país ha caído en 95 por ciento.

Más complicado ha sido el esfuerzo por expulsar a quienes ya viven en el país. Los operativos de ICE (Immigration and Customs Enforcement) han enfrentado un creciente rechazo popular. En Minneapolis, Minnesota, produjeron una verdadera rebelión. Las imágenes de violencia en la detención de inmigrantes han sido cruciales para reducir la aprobación de Trump

La inmigración no ha empobrecido a Estados Unidos, al contrario. La economía estadounidense es la que más ha crecido en el G7, el grupo de los siete países más prósperos. Al contrario de lo que argumenta Trump, los inmigrantes reciben menos apoyos sociales y cometen menos crímenes que los nativos. Tienden, por el contrario, a crear nuevas empresas. Casi la mitad de las principales compañías de los Estados Unidos han sido fundadas por inmigrantes o sus hijos: Google, Nvidia, Tesla/Space X, Zoom, Intel, Amazon, Apple, Costco y muchas más.

Si bien el miedo al extranjero es normal, las sociedades con más inmigrantes suelen tener mejor desempeño económico. Lo vemos en Estados Unidos, mientras que en México las barreras a la migración han sido siempre un obstáculo para el desarrollo.

Tequila

No les tembló la mano a las autoridades federales. El alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien trató de extorsionar a la tequilera José Cuervo subiéndole el predial 20 veces y cerrando una de sus plantas por no pagar, ha sido detenido por extorsión. Omar García Harfuch dio a conocer ayer su aprehensión y la de tres de sus directores municipales.

