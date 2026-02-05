Gen Guerrero Generación Yo

logo pulso
Por Francisco Javier Salazar Soni

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A

"Las mejores épocas de nuestra vida son las ocasiones en las que conseguimos el valor necesario

para rebautizar nuestras malas cualidades como buenas".

F. Nietzsche.   

En una velada con unos colegas, uno de ellos abogado penalista y el otro criminólogo, giró la conversación en torno a que se tiene la percepción en estos tiempos, en que cada vez más hay verdaderos hijos de puta, gente de "mala leche" dirían los viejos.

Acordamos todos, para darle una dirección un poco más académica, que mejor decir que cada vez hay más psicópatas y sus rasgos psicopáticos resaltan, para quien tiene buen ojo y fácil detecta al tartufo, dirían los de endenantes.

Abundan por doquier, de todos los colores y de todos los tamaños: Su encanto personal, fatuidad, manipulación, su arte en el engaño, su invención de historias intrincadas, su búsqueda de emociones y su pobreza emocional, los delata, son como los pavo reales. 

¿Qué hacer para que la gente común y corriente los reconozca?, la de a pie, las que casi van a terminar siendo víctimas de los psicópatas. El amigo criminólogo nos habló de la "carta de la naturaleza" que el Dr. Rober Hare elaboró en la década de los 80´, de las cinco dimensiones principales del espacio de la personalidad de esos sujetos. Después actualizada por el Dr. Kevin Dutton en cuatro dimensiones, a saber: A preguntas interpersonales, la labia y el encanto superficial, un sentido exagerado de la valía propia, la mentira patológica y su astucia manipuladora. A preguntas efectivas, falta de remordimientos o culpa, su afecto poco amoroso, insensibilidad, cero empatías y su alta incapacidad de aceptar la responsabilidad por los actos propios. A preguntas de estilo de vida, su necesidad de estímulos, propensos al aburrimiento, estilo de vida parasitario, falta de objetivos realistas a largo plazo, impulsividad e irresponsabilidad. A preguntas antisociales, escaso control de la conducta (primer elemento de la teoría del delito), problemas de conducta tempranos, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y versatilidad criminal. 

Para acabarla de amolar, otro problema, el llamado gen asesino o guerrero, donde los estudios han revelado un polimorfismo funcional de un gen neurotransmisor-metabolizante que predice la conducta psicopática en hombres y mujeres que fueron maltratados de niños. El gen en cuestión controla la producción de una enzima llamada monoamino oxidasa A -MAOA- que tiene que ver con conductas agresivas y altera o influye en el comportamiento y en el metabolismo de hormonas como la dopamina y la serotonina.

TAPANCO: ¿Usted, estimado lector como enfrentaría a un psicópata, un "mala leche"? Si usted es sumiso, se lo comerá crudo. ¿Razonar con ellos?

No, ellos se manejan mejor con las emociones ajenas, les valen un comino, por el contrario, le está suministrando información personal, que es "oro molido" para seguir manipulando. 

Confróntelo, un psicópata le enrabia que lo descubran. Y si no, póngale un buen madrazo o cachetada, igual funciona.

