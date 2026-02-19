inventar excusas...

Por Pingo
09:52 p.m.
Diputados aprueban reforma para perseguir abuso sexual de oficio
09:42 p.m.
UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa: entrega de certificado oficial
09:41 p.m.
Infantino condena racismo a Vinícius Júnior en Champions League
09:40 p.m.
IMSS y AMIIF piden registro nacional para enfermedades raras
09:37 p.m.
Agentes aduanales ajustan estatutos y crean comité de autorregulación
09:35 p.m.
Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California
09:30 p.m.
Cuaresma 2026 inicia en México con Miércoles de Ceniza
09:07 p.m.
CFE defiende gasto en infraestructura y descarta afectaciones
08:48 p.m.
Secretaría de Gobernación publica protocolo para alerta nacional de búsqueda
08:42 p.m.
Reserva Federal mantiene tasas de interés en enero 2026
no te pierdas estas noticias
PULSO