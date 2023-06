Inversión extranjera directa en México

En tu opinión, qué le daña más a México. ¿La ignorancia o la apatía?... No sé, ni me importa…

El desarrollo económico de un país se finca en varios conceptos, uno de ellos es la inversión productiva privada y pública. La inversión productiva privada se mueve con el capital nacional y extranjero. Es muy importante conocer que las grandes factorías son en su mayoría de capital extranjero y en el futuro, México espera qué esta inversión extranjera directa (IED) sea mayor cada vez, como respuesta al gran proyecto norteamericano del nearshoring. El impacto económico de las empresas multinacionales puede variar, ya que esta inversión puede ser a largo plazo como lo es en el sector industrial o a corto plazo, que es la compra de acciones privadas o de valores gubernamentales. Existen países que han sostenido su crecimiento económico en base a la IED y como ejemplo tenemos a China, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Estas inversiones representan empleo, impuestos, vías de comunicación, seguridad social, y educación, entre otras.

Esta última estimación que se da a la IED en nuestro país para este año 2023, asciende a US 60 mil millones de dólares, esto, en base a los anuncios hechos por varias empresas que ya proyectan trasladar sus empresas fabriles a nuestro país. Esta cifra representa un 70 % más en relación a lo invertido en el 2022 (US 35,232 MDD). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que México será uno de los países más beneficiados con la relocalización de empresas y con expectativas de lograr US 78 mil millones de dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios, principalmente en sectores como el automotriz, textil, farmacéutico y energías renovables. Nuevo León lleva la delantera en la recepción de IED, esto, como respuesta al proyecto de reubicación de TESLA, con una inversión estimada de US 5,120 MDD.

La IED en México se ha distribuido durante el 2022 en varios sectores, el principal es el manufacturero con el 12.71 % del gran total invertido (destacan la fabricación de automóviles y camiones, componentes electrónicos, autopartes, equipo eléctrico e industria básica del hierro y del acero). El transporte el 5.34 %, financieros 4.64 %, medios masivos 4.49 %, comercio 2.18 %, minería 1.6 %, construcción 1.3 %, alojamiento 1.28 %, electricidad 0.87 %, e inmobiliario 0.46 % (Sría. de Economía). Los países con mayor recepción de IED son Estados Unidos, Canadá y Japón. Dentro de los países emergentes, México se colocó como el octavo lugar más atractivo para la IED. Brasil aparece en el lugar número siete, Emiratos Árabes tercer lugar, India segundo lugar y China primer lugar. El 82 % de las empresas internacionales, planean aumentar su IED en los próximos tres años. Algo que ha influido en este renglón es la invasión bélica de Rusia a Ucrania, de tal forma que ha disminuido la intención de la IED, donde también el tipo de cambio, y el entorno macroeconómico han contado. La realidad, es que si México aspira a recibir 60 MMDD de IED, tendrá qué evaluar y llevar a cabo muchas políticas que den certeza al inversionista y qué se describen en dos palabras: estado de derecho. Ninguna inversión se llevará a cabo donde no existen garantías personales, laborales, de salud, educación, seguridad pública y una política estable. El capital, no tiene país ni credo, se instala donde existe certeza para trabajar.

