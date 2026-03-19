Jesús María, Sin., y Tapalpa, Jal. Pueblos Mágicos

"Los murciélagos no le

participaron a Batman".

Dos lugares, dos enfrentamientos con armas de alto poder, dos estados violentos, dos líderes criminales, dos carteles multinacionales, dos operaciones estrictamente militares, dos órdenes federales de aprehensión ha cumplimentar con fines de extradición, treinta y cinco militares muertos y cincuenta y seis delincuentes eliminados en ambos lugares, pero, dos resultados distintos. Uno detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente y extraditado y el otro exterminado.

Así estaban tasados por los Estados Unidos, el "Ratón", Ovidio Guzmán ofrecían cinco millones de dólares por información para llevar a su captura, por el "Mencho", Rubén Oseguera quince millones de dólares.

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Las operaciones militares mexicanas son muy "sui generis", las Unidades Especiales son las más reservadas del ejército, tan es así, que ningún civil y menos político las conoce plenamente, solo ellos, cosa de ellos. Cuerpos de Elite que se conforman con menos dos mil elementos, según me comenta un General en retiro.

Todas las operaciones de alto riesgo en contra de organizaciones criminales tienen su propio "sello", esto es que depende del objetivo. Los "Murciélagos", el Grupo más idóneo y capacitado por ejércitos extranjeros para este tipo de tareas y que tienen sus propios protocolos de confidencialidad, son los únicos que saben que van a hacer en determinada acción militar. Solo los altos mandos saben quiénes son, están y operan prácticamente en el anonimato, sin rango, ni apellido visible y menos insignias, las hace muy efectivas.

Tienen más de treinta años de operación, hasta ahora ninguna institución de policía podría ejecutar operaciones tácticas de alta complejidad como los "Murciélagos" de origen militar: Operaciones de eliminación o de detención de lideres criminales; Rescate de rehenes; Misiones de infiltración; Reconocimiento táctico y Operaciones nocturnas.

¿En que radica de que un criminal de alto perfil sea capturado vivo y otro no? En la orden consensuada de los Altos Mandos con el gobierno norteamericano. Uno de ellos desafío a las fuerzas armadas, les derribó un helicóptero con un lanzacohetes donde murieron militares y autoridades federales de la PGR, PF, y CISEN. El otro, negociaba al más alto nivel, su familia había trazado relaciones de años, tanto con militares como con autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno. Uno, representaba no judicializar el asunto y mucho menos papeleo; el otro, su dosier ya estaba cruzando el río, solo era cuestión de entregárselo a los gringos y asunto resuelto. El otro era dueño y señor de un Estado donde se verificaría la Copa Mundial de Futbol.

TAPANCO: Para la mala suerte de uno de ellos se había creado recientemente la "Joint Interagency Task Force-Counter Cartel" (JITF-CC), Fuerza Operativa Unida Inter Agencias Contra los Carteles. El operativo contra el "Mencho" fue su bautizo y presentación para futuras operaciones en territorio mexicano.

X @franciscosoni