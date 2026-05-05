La economía mexicana, a la baja

LA GENTE LO LLAMA "KARMA", PERO LA VIDA DICE: COSECHARÁS LO

QUE SIEMBRES.

Inicia el año con una economía mexicana muy baja, durante el primer trimestre de este 2026, ésta se contrajo en un (-) 0.8 % en relación al trimestre anterior (INEGI). Con esta cifra, el semáforo de crecimiento nacional se encuentra en color naranja. Esta cifra es la menor desde el 4º trimestre del 2024. Este dato reciente del PIB es insuficiente para cumplir la meta oficial de crecimiento del 4.5 % y la generación de un millón, 200 mil empleos formales al año. Esto refleja la debilidad de las actividades económicas en un (-) 1.1 % anual. En estas, se encuentran las industrias manufactureras, el sector más grande de la economía mexicana (21.5 % del PIB) y que ha sido afectado por los aranceles sectoriales, en especial la industria automotriz. En una comparación trimestral, todas las actividades económicas se contrajeron.

Decir que nuestra economía va a la baja es muy relativo, ya que hay variables en algunos sectores que siguen creciendo y otros desacelerándose. México depende mucho de EEUU y si su economía se enfría (menos consumo, menos inversión), las exportaciones mexicanas y en especial las manufactureras se resienten. Banco de México ha mantenido las tasas de interés elevadas para controlar la inflación y con ello también se encarecen los créditos, frenando consumo e inversión. Actualmente se tiene debilidad en algunos sectores clave, como es la industria de la construcción y el sector agropecuario, que ha sufrido por sequías en varias regiones. La incertidumbre política y regulatoria con un cambio en las reglas para sectores como energía han causado una espera en la inversión privada nacional y extranjera. En el plano internacional, la revisión exitosa del T-MEC es crucial para el dinamismo de la economía mexicana integrada a las cadenas de valor de Norteamérica. Para dar certidumbre a la inversión también es importante que este proceso no sea con revisiones a corto plazo. La 2ª economía de América Latina y número 13 en el ranking mundial se encuentra presionada por las medidas arancelarias por EEUU y la renovación del T-MEC, así como la caída de la inversión privada y la debilidad de diversas instituciones que han generado desconfianza en sectores económicos.

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Cuando la economía de un país no crece, puede ser por varios factores, y estos son: inestabilidad política y social en esa nación, falta de factores de producción, como lo es la energía eléctrica suficiente, escasez de mano de obra capacitada y sus escuelas, malas vías de comunicación, inseguridad social, falta de hospitales públicos y privados, poco apoyo al sector productivo, falta de incentivos a la producción, falta de financiamiento y temas de incertidumbre laboral. El resultado es un bajo crecimiento económico y consecuentemente, un aumento en la economía informal (32 millones de personas) esto, debido al desempleo. Soluciones, sí las hay, y una de ellas es el estado de Derecho.

P.D. EL MARINERO NO MALDICE AL MAR POR LAS TORMENTAS, AJUSTA SUS VELAS

Y RECUERDA QUE NO CONTROLA AL VIENTO, SINO A SU TIMÓN.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2026.