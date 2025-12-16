logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

La Ley General de Economía Circular en México

Por Guadalupe del Carmen Briano Turrent

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

La Ley General de Economía Circular en México recientemente aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y cuyo dictamen fue autorizado en el Senado de la República, tiene como objetivo transformar el actual modelo económico lineal de extraer-fabricar-usar-deshacer en un modelo basado en la circularidad, en donde se prioriza la reducción, la reutilización, la reparación y el reciclaje de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de productos y materiales.

Según datos de Greenpeace, México genera alrededor de 127,000 toneladas de basura y residuos sólidos urbanos diariamente, lo que equivale a 1.16 kg. por persona al día. Además, la tasa general de reciclaje de los residuos generados es aún baja en nuestro país, alcanzando apenas un rango de 7%-9.6%, lo que significa que la gran mayoría de los residuos termina en rellenos sanitarios, tiraderos o se maneja de forma inadecuada, incrementando la contaminación de suelos, agua y emisiones de gases efecto invernadero. México es uno de los mayores generadores de residuos electrónicos en América, con cifras que se estiman alrededor de 1.3 a 1.5 millones de toneladas anuales, llegando a reciclarse solamente el 4%.  

Ante este contexto, la Ley General de Economía Circular, que además reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, plantea que le corresponderá al Ejecutivo Federal expedir instrumentos económicos para impulsar la economía circular, mientras que los Estados y Municipios deberán promover la participación e involucramiento de los distintos sectores en la generación materiales, para transitar a este modelo de economía circular, así como realizar campañas masivas de comunicación para fortalecer la conciencia ambiental y la adopción de hábitos de consumo responsables.

Entre los instrumentos y herramientas que contempla la Ley General de Economía Circular, se encuentran el Programa Nacional de Economía Circular, en donde se establecerán las metas, acciones e indicadores; la Plataforma Nacional de Información, para el registro y difusión de datos sobre avances, gestión circular de productos y cumplimiento de metas; Registro de Economía Circular, en donde se observarán las gestiones circulares de productos; y el Distintivo Nacional de Economía Circular, una certificación que se emitirá para productos o servicios que cumplan con criterios de circularidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta Ley establece responsabilidades compartidas entre productores, distribuidores, autoridades y consumidores para fomentar el consumo responsable y separación de residuos, la promoción de la educación, cultura y difusión de la economía circular y la incorporación de la educación ambiental en los planes educativos. También contempla el reciclaje inclusivo, al reconocer y visibilizar la aportación social, económica y ambiental de la actividad de las personas recicladoras de base o pepenadoras, incluyendo a dichas personas en el modelo de economía circular.

La Ley General de Economía Circular genera retos y oportunidades para el sector empresarial. Por un lado, nuevas obligaciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del producto, particularmente, para fabricantes, importadores y grandes comercializadores; impacto en costos y estructura financiera, al incrementarse la inversión en rediseño de productos, nuevos procesos productivos o infraestructura de recolección, reciclaje o logística; adopción de mecanismos de gobierno corporativo y adaptabilidad de la estrategia empresarial, al incorporar a la circularidad en la planeación estratégica, en la gestión de riesgos y en la estrategia de sostenibilidad.

Por otro lado, favorece la competitividad empresarial, al acceder al Distintivo Nacional de Economía Circular, mejorar su posición en compras públicas y cadenas de suministro internacionales, o diferenciarse a través de la adopción de indicadores ESG y estrategias sostenibles; reconfiguración del mercado a través del uso de materiales reciclados como insumo principal, promoción de la reparación, el reacondicionamiento y la remanufactura o la simbiosis industrial. Algunos sectores saldrán beneficiados, tales como el de reciclaje y valorización de residuos, logística inversa, tecnologías limpias, consultoría ambiental, legal y ESG y el de innovación de materiales.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agradecimiento
Agradecimiento

Agradecimiento

SLP

PULSO

"... Se anuncia una onda fría...".
"... Se anuncia una onda fría...".

"... Se anuncia una onda fría...".

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

Delitos hídricos
Delitos hídricos

Delitos hídricos

SLP

PULSO