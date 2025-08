“Diplomacia es escuchar lo que el otro necesita, preservando tu posición, pero escuchando al otro”.

Colin Powell

La presidenta Claudia Sheinbaum fue concreta y diplomática en su anuncio: “Tuvimos una muy buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo”. Trump se extendió mucho más y fue agresivo; describió la llamada como “muy exitosa”, pero, además de anunciar la prórroga, subrayó que “México continuará pagando un arancel de 25 por ciento por el fentanilo, 25 por ciento de aranceles en autos y 50 por ciento de arancel en acero, aluminio y cobre. Adicionalmente, México ha aceptado terminar inmediatamente sus barreras comerciales no arancelarias, que hay muchas”.

El presidente estadounidense agregó: “Estaremos hablando con México en los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial.”. Al parecer, se adelantará la revisión del T-MEC programada para 2026.

No sorprende que Trump haya buscado una nueva prórroga. Cuando era candidato, y después como presidente electo, prometió muchas veces que desde el día uno aplicaría aranceles a México y otros países. Han pasado ya más de seis meses y todavía no hay certeza de qué aranceles quedarán y a quienes se cobrarán. Algunos ya están en vigor, pero otros se han pospuesto. Las prórrogas son parte de su estilo de negociar.

Ayer en la mañanera Sheinbaum se mostró optimista y satisfecha: “Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible. Invertir en México sigue siendo la mejor opción”. Se congratuló por la negociación de su gobierno: “Ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios”.

Coincido en que es importante mantener la cabeza fría ante un Trump volátil, irascible y narcisista, pero líder de la mayor potencia económica del mundo. Sin embargo, no podemos olvidar que, mientras negocia, Trump ya ha impuesto una serie de aranceles punitivos a México.

Algunos comentaristas advierten que, a pesar de los aranceles, tanto la economía de Estados Unidos como la de México crecieron en el segundo trimestre de este 2025. No hemos visto, dicen, los daños que se advirtieron por la política de aranceles de Trump. Yo pienso en cambio que todavía es muy pronto para medir el impacto, sobre todo porque hasta la fecha ha habido más amenazas que aranceles.

La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando dice que estamos entrando a “un nuevo orden comercial mundial”. Tenemos, es cierto, un buen acuerdo, un tratado de libre comercio en un momento en que Trump quiere acabar con el libre comercio en el mundo. El problema es que de nada sirve tener un buen tratado si una parte lo viola sistemáticamente.

Me parece positivo que Trump esté obligando a México a eliminar sus barreras no arancelarias, las cuales, efectivamente, son muchas y afectan principalmente a los mexicanos. Sheinbaum tiene razón, por otra parte, cuando dice que hay un nuevo orden comercial mundial. En este nuevo ambiente los países que salgan adelante serán los más productivos. La productividad, sin embargo, no se logra repartiendo dádivas o tirando el dinero público en el hoyo negro de unas empresas gubernamentales improductivas. En este nuevo orden mundial México debería estar cuidando cada peso en lugar de desperdiciarlo de la manera escandalosa en que lo ha hecho.

Calificaciones

La mayoría oficialista del Tribunal Electoral ha reinstalado a los ganadores de la elección judicial que el INE descalificó por no cumplir con tener calificaciones de 8 en promedio y 9 en su especialidad. Es un requisito absurdo, pero está en la Constitución. El tribunal, sin embargo, no quiere perturbar la lista de jueces impuestos desde los acordeones, aunque viole la Constitución.

