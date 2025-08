“Arreglo devuelve seguridad”

La intervención del gobierno municipal de San Luis Potosí en la antigua casona ubicada en la esquina de avenida Venustiano Carranza y calle Tres Guerras tuvo como principal objetivo erradicar un punto crítico de inseguridad en la zona, no la recuperación de una propiedad privada, aclaró el alcalde Enrique Galindo Ceballos ante cuestionamientos por la actuación de la administración en un inmueble de carácter particular.

El edil explicó que el inmueble, abandonado por varios años, se encontraba en condiciones de deterioro, presentaba signos de vandalismo y era utilizado como refugio por personas en situación de calle, además de ser escenario de actividades delictivas y de consumo de drogas.

“Ha sido el recurso mejor empleado porque no es un tema de que le rescatamos la casa a alguien, es un tema de quitar un foco de infección criminal muy grave. Ustedes ayer me acompañaron a verlo cómo encontramos muchas cosas robadas, agujas con las que se drogaban, gente viviendo aquí, aquí se suicidó una persona. Entonces, quitar eso tiene un gran beneficio, no sólo un valor económico”, declaró Galindo Ceballos.

La recuperación del inmueble fue anunciada por el Ayuntamiento capitalino con una duración estimada de 24 horas, periodo en el que se realizaron trabajos de limpieza profunda. Según las autoridades, la inversión destinada fue mínima en comparación con otros proyectos de desarrollo urbano, ya que el objetivo era atender una necesidad urgente de seguridad pública.

El alcalde también señaló que existía presión ciudadana para atender esta situación, debido al temor e incomodidad que generaba la presencia del inmueble en estado de abandono. En ese contexto, manifestó su disposición a asumir críticas derivadas de la intervención.

“Lo que estamos haciendo es devolver seguridad y tranquilidad a una zona de la ciudad, y la verdad se seguirá haciendo (…). Yo prefiero la crítica por intervenir a la crítica por no intervenir. Bienvenida la crítica por intervenir, la vamos a seguir recibiendo”, sostuvo.

Respecto al futuro del inmueble, Galindo Ceballos indicó que su administración mantendrá diálogo con el propietario con el objetivo de dar un uso activo al espacio en el corto plazo. Entre las propuestas del Ayuntamiento se contempla habilitar un espacio cultural abierto a la ciudadanía, aunque hasta el momento no se ha definido un proyecto concreto.