Limitados De dinero

Paradójicamente, el año en el que se presume que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no tiene límites, resultó ser el más acotado, de los cuatro que lleva, en el recurso más importante a la hora de gobernar: el dinero.

En cuestión de informes, Gallardo Cardona no se ha diferenciado de los antecesores que tanto repudia: sus eventos básicamente, se han mantenido como una pachanga de luz, sonido y retórica que, sí, se llevan la atención, pero no pasan de ser espectáculo. Quizá con el mandatario del Partido Verde Ecologista de México un poco más.

Y es que, de acuerdo a la grabación del cuarto informe gallardista que se subió en el canal oficial de Youtube, lo sustancial fue minoritario. De la hora y 48 minutos de grabación, la mayor parte, 48 minutos, se la lleva una larguísima y zalamera introducción a cargo de locutores que entrevistaron a los “invitados especiales” que acudieron y agotaron las maneras en que se podía elogiar al mandatario. Esta primera fase se alargó con un tampoco corto besamanos de los invitados al momento que llegó el mandatario.

El video, que vagó de lo informativo a lo promocional, en el que se registraron las obras, acciones e hitos del cuarto año, duró poco menos: 41 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El corazón del informe, el discurso del gobernador, tuvo una duración brevísima en comparación: 12 minutos, y el evento remató con siete minutos en el que se mostró cómo el mandatario y sus invitados salían de la Arena Potosí.

Más allá de lo que se vio y escuchó hace casi dos semanas, la forma; queda por escudriñar el fondo, y ese se encuentra en la parte documental del informe, los reportes cualitativos y cuantitativos, que el mandatario entregó al Congreso del Estado.

Estos informes no están exentos de propaganda, desde luego, pero también contienen las cifras que reflejan con mayor precisión lo que hizo Gallardo Cardona en este su cuarto año en el cargo. O lo que dejó de hacer.

Y es que, por primera vez en los cuatro años del gobierno gallardista, se reportó una reducción en el monto total invertido en obras y acciones, que se tradujo en bajas sustanciales en ejes considerados prioritarios, como la infraestructura, el desarrollo económico y el campo.

De acuerdo a las dos partes del informe programático del cuarto año, entre septiembre de 2024 y el mismo mes de este 2025 (definámoslo como “año informe”, distinto del año normal que inicia en enero y concluye en diciembre), el gobierno gallardista erogó 61 mil 818.8 millones de pesos.

En el informe anterior, el tercero, la suma había sido de 64 mil 444.1 millones de pesos.

Es decir, esa suma presentó un recorte de dos mil 625.3 millones de pesos, equivalente a una baja de 4%.

Se trata de la primera vez en esta administración que entre informe e informe se presenta una baja en el gasto estatal. Esta situación no se presentó en el sexenio anterior.

El gasto en los documentos del informe está dividido en 4 fuentes: estatal, federal, municipal y otro origen.

En el caso de los tres niveles de gobierno, la baja fue generalizada, aunque desigual.

En el caso del estado, el gasto pasó de 21 mil 136.5 mil millones de pesos a 18 mil 242.6 millones de pesos, equivalente a una baja de 13.6%.

Las aportaciones federales cayeron de los 30 mil 101.4 millones de pesos a los 28 mil 495.1 millones de pesos, una disminución de 5.3 por ciento.

Mientras que los ayuntamientos aportaron durante el tercer informe cinco mil 577.9 millones de pesos y en el recién presentado, cinco mil 474.2 millones, es decir, una baja de1.8 por ciento.

Los fondos de diverso origen, entre los que se encuentran aportaciones privadas, evitaron que el recorte fuera mayor, pues crecieron de siete mil 628.2 millones de pesos a nueve mil 606.8 millones de pesos, una significativa mejoría de 25.9 por ciento.

El impacto de la caída se dimensiona aún más con el dato de que el tercer año de gobierno de Gallardo Cardona impuso el récord en cuanto al monto de presupuesto ejercido.

Se agrava aún más al identificar los sectores en los que la baja presupuestal se cebó. El informe registra 21 ejes de acción, de los cuales, buena noticia, 13 vieron cómo el gasto creció. Destacan el combate a la pobreza, que con tres mil 435.6 millones más que los reportados en el tercer año, creció 27.4 por ciento.

En el eje combinado de educación, cultura y deporte, el gobierno gallardista erogó mil 088.2 millones de pesos más en su cuarto año, un alza de 4.7 por ciento.

En el resto de los rubros en negro, los aumentos no fueron mayores a los 500 millones de pesos.

Y ahora, el trago amargo. El eje de infraestructura y agenda urbana, con todo y que se presumieron puentes atirantados y la Vía Alterna, sufrió un recorte de 72.2 por ciento. En el tercer informe, se reportaron nueve mil 412.5 millones de pesos, mientras que en el cuarto, se desplomó a dos mil 616. En un año, el eje perdió 6 mil 799.3 millones de pesos.

La Seduvop y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, federal, los caballos negros de las obras en el estado, vieron disminuir cada una el 81% de sus presupuestos en el cuarto año, lo que cimentó el recorte total.

Y menos dinero implica menos obras y acciones. Eso se comprueba en el apartado de este eje en el informe programático. La página 109 del segundo tomo indica, además del presupuesto, las acciones realizadas por las instancias involucradas en el rubro: Sedesore, Seduvop, la Junta Estatal de Caminos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local y la SICT federal.

En el cuarto año de gobierno, la cifra se desplomó 51% en contraste con el tercero. De 147 obras, cayó a 75.

El apartado de inclusión social e igualdad de género fue el segundo más afectado, pues de tres mil 221.3 millones de pesos ejercidos en el tercer año, pasó a dos mil 624.3 millones de pesos, una reducción de casi 600 millones de pesos en la que se perdió el 18.5 por ciento de la partida previa.

En el campo, la baja fue de 509.2 millones de pesos, casi el 10 por ciento menos que el año anterior.

La lista de ejes en rojo la completan desarrollo económico, turismo, ecología justicia y reinserción social.

Hay otro indicador que confirma la disminución presupuestal del cuarto año de gobierno gallardista, y es el espacio impreso que ocupan en los reportes la información de obras y acciones realizadas en cada eje, claramente menor en la edición más reciente del informe. En el campo, se redujo en 5 páginas. 10 en el apartado de infraestructura y agenda urbana, 32 planas en eje de inclusión social y 34 menos en el apartado de desarrollo económico.

Desde luego, que esta realidad no fue aludida ni en los documentos ni en el discurso gallardista. Los diputados tendrían la oportunidad de preguntar a los funcionarios del gabinete estatal que participarán en la glosa del informe, pero la supeditación mostrada por el Legislativo lo hace poco probable.

Los cuestionamientos servirían para comprender si los potosinos están ante un accidente presupuestal o ante el inicio de una tendencia decreciente en el ejercicio de los recursos públicos. Un declive en víspera de la elección podría convertirse en factor a la hora de definirse la sucesión.

Lo que queda claro es que, en el cuarto año de administración gallardista, el gobierno de San Luis potosí no pudo escapar de los límites financieros previos.